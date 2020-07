Quand Twitter s'amuse du bouton "éditer"...

Le bouton d'édition de Twitter doit figurer parmi les fonctionnalités les plus demandées sur le service, une option que le réseau social a toujours rejetée.



Mais le dernier tweet du compte officiel de @Twitter a émis la possibilité de pouvoir modifier un tweet après publication, avant que les utilisateurs commencent par se rendre compte de l'ironie...

Modifier un tweet ? Quand tout le monde portera un masque

La phrase qui a fait énormément réagir :

Vous pourrez avoir un bouton d'édition lorsque tout le monde portera un masque



Ce «tout le monde» était la clause de sortie évidente, et Twitter l'a confirmé à CNN. "Comme le compte Twitter l'a tweeté, tout le monde signifie tout le monde", a déclaré un porte-parole à CNN Business. "Rien de plus à ajouter au-delà de cela !"



Le message visait clairement à encourager les gens à porter des masques, alors que les États-Unis souffrent toujours de nombreuses pertes quotidiennes, principalement à cause du manque de respect des règles de distanciation dans le pays. Certains semblent considérer le port d'un masque comme un problème politique et s'opposent à l'intervention de Twitter, affirmant que les masques sont inefficaces ou qu'ils n'ont pas besoin d'en porter un parce qu'ils sont en bonne santé.



Pourtant, les faits sont là. Tout d'abord, une infection asymptomatique par le coronavirus est très courante, vous pouvez donc facilement être infectieux sans le savoir. Ensuite, il existe maintenant un consensus médical selon lequel le port d'un couvre-visage en tissu non médical réduit considérablement le risque de transmettre l'infection à quelqu'un d'autre en retenant les postillons.



En revanche, moins claire est la raison pour laquelle un bouton d'édition n'est toujours pas disponible sur Twitter. Il y a bien sûr des problèmes avec une fonction d'édition. Par exemple, quelqu'un pourrait complètement changer un tweet après l'avoir aimé ou retweeté d'innombrables fois. Mais il existe également des solutions simples. Ce que la plupart des gens veulent, c'est la possibilité de corriger une faute de frappe repérée dès qu'ils tweetent. Il serait trivial d'autoriser une courte fenêtre de correction, durant laquelle les retweets ne sont pas autorisés, ou d'inclure un historique des modifications. Ou bien encore de supprimer les likes associés à la moindre modification.



Le PDG de Twitter, Jack Dorsey, a parfois fait des déclarations positives sur la prise en charge d'une fonction d'édition. En 2016, il est même allé jusqu'à dire que la fonctionnalité était «absolument nécessaire», mais rien ne s'est produit. L'année dernière, il a déclaré que Twitter examinait «exactement cela» lorsque l'argument de faute de frappe lui a été présenté. Mais Dorsey a douché tout le monde récemment avec un : «nous ne le ferons probablement jamais».



Voici le tweet en question :

You can have an edit button when everyone wears a mask — Twitter (@Twitter) July 2, 2020

