Bons plans iOS : Crystal Cove, Chooser!, Botanicula

Corentin Ruffin

Les bons plans iOS du jour : 2 applis gratuites, 4 jeux gratuits et 3 promos avec notamment Crystal Cove, Chooser!. L'occasion d'économiser 20,6€ !



Applications gratuites iOS :

Baromètre Digital S10 (App, iPhone / iPad, v2.4.2, 10 Mo, iOS 12.0, Studio Nano Ship, Inc.) passe de 1,09 € à gratuit. Transformez votre iPhone en baromètre de poche ! L'application utilise le baromètre intégré aux iPhones, s'ajuste au niveau de la mer et s'auto-calibre avec l'altitude fournie par le GPS.



Les + : Aucune configuration nécessaire

Courbes de pression sur les derniers jours

20 couleurs de fond





Chooser! (App, iPhone / iPad, v5.01, 6 Mo, iOS 13.0, Nanotube) passe de 1,09 € à gratuit. L'application Chooser! sélectionne au hasard un doigt parmi les doigts placés sur l'écran! Idéal pour les jeux de société, les jeux de cartes et plus encore!



Les + : Si vous n'arrivez pas à faire un choix





Jeux gratuits iOS :

Monster Stunts (Jeu, Sports / Course, iPhone / iPad, v3.69, 44 Mo, iOS 6.0, YUZHI MA) passe de 2,29 € à gratuit. Un jeu dans lequel vous devrez piloter un monster truck dans des niveaux escarpés. Votre adresse et votre sang-froid vous permettront de passer les obstacles les plus durs. C'est une version pour camioneurs des jeux de trials à moto ou en BMX qui connaissent un grand succès sur l'App Store.



Celui-ci n'est pas très beau mais la physique est bien retranscrite et on s'amuse vite à faire quelques cascades.



Les + : De nombreux circuits

Un mode pour défier ses potes





Crystal Cove (Jeu, Jeux de société, iPhone / iPad, v1.1.6, 22 Mo, iOS 8.0, Andrey Spencer) passe de 1,09 € à gratuit. Le jeu Crystal Cove est un match-3 comme on aime découvrir : vous allez devoir empiler des triangles de couleurs les uns sur les autres et essayez de réunir les mêmes couleurs ensemble pour les faire disparaître.



Comme la plupart du temps dans ces jeux, la partie prend fin quand le plateau est plein.





Sketchy Snowboarding (Jeu, Sports / Aventure, iPhone, v1.0, 237 Mo, iOS 9.0, Julian Tucker) passe de 1,09 € à gratuit. Sketchy Snowboarding est un snowboarder infini dessiné à la main où il n'y a pas deux pistes identiques. Descendez, faites un ollie, attrapez des bonus et pulvérisez des bêtes folkloriques pour progresser à travers 100 défis uniques.



Les + : Venez tester vos reflexes...





Sea of Squares (Jeu, Quiz / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.3, 8 Mo, iOS 8.2, Electrofish Interactive Ltd) passe de € à gratuit.

- Ajout de nouveaux niveaux! - Permettre aux utilisateurs de continuer à écouter leur musique lors de la lecture - Correction d'un problème d'écran noir sur iOS10





Promotions iOS :

Botanicula (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.1.14, 616 Mo, iOS 10.0, Amanita Design s.r.o.) passe de 5,49 € à 2,29 €. Depuis Machinarium, le studio Amanita Design a gagné le privilège de ne plus avoir besoin d'être présenté, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Fidèle à ses standards de qualité, Amanita Design nous livre un nouveau petit chef-d'œuvre qui exprime toute la sensibilité artistique de ce studio décidément pas comme les autres. Cette aventure profite d'une belle mise en scène dans un univers original et soigné pour passer d'excellents moments plein de beauté et de poésie. Plus qu'un jeu, une expérience unique !



Plus qu'un jeu, une expérience unique ! Télécharger Botanicula à 2,29 €





Bloons TD 6 (Jeu, Action, iPhone / iPad, v18.1, 114 Mo, iOS 11.0, Ninja Kiwi) passe de 5,49 € à 1,09 €. Les Bloons sont de retour, plus puissants que jamais ! Prépare-toi pour un jeu épique de tower defense en 3D conçu pour t'offrir des heures et des heures du meilleur jeu stratégique disponible.



Conçois une défense parfaite avec une combinaison de super tours de singe, améliorations, héros et aptitudes, puis fais éclater tous les Bloons que tu rencontres ! Télécharger Bloons TD 6 à 1,09 €