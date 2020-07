Apple travaille toujours sur l'intégration de Touch ID sous l'écran

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

3

Les rumeurs n'en parlent plus vraiment pour la prochaine génération d'iPhone, mais il semblerait qu'Apple continue de travailler sur le retour de Touch ID en l'intégrant sous l'écran.



C'est en tout cas ce que révèlent de récents brevets mettant en avant la technologie de lecture optique d'empreintes digitales que beaucoup d'utilisateurs regrettent.

Bientôt le retour de Touch ID sur nos iPhone ?

Avec l'arrivée récente de Face ID sur les dernières gammes d'iPhone en 2017, Apple semble tout bonnement avoir trouvé le remplaçant idéal de la technologie de reconnaissance d'empreintes digitales.



Hélas, il semblerait que l'implémentation du lecteur de visage ne soit pas au goût de tout le monde et la Pomme travaillerait tout simplement au retour de Touch ID.



L'Office américain des brevets et des marques a publié deux demandes de brevet Apple liées à la technologie : le premier se nomme "Transmission optique, réception ou détection à travers un affichage optique" dévoilant des capteurs sous l'écran capables de reconnaître une image bidimensionnelle (2D) ou tridimensionnelle (3D).



Le capteur optique peut transmettre ou recevoir à l'appareil grâce à la lumière, notamment les empreintes digitales.



Pour le second brevet se nommant "Optical-Fingerprint Detection System", la Pomme décrit une méthode pour compenser les différences de température entre les signaux et ainsi lutter contre les effets sur les écrans OLED.



Encore une fois, les publications de brevets sont nombreuses et ne sont pas réellement un indicateur, mais le retour de Touch ID serait cependant une bonne chose. Qui préfère avoir à poser son doigt plutôt qu’à regarder l’iPhone ?



Source