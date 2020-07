Carrefour : la carte de fidélité présente automatiquement avec Apple Pay

Il y a 6 heures (Màj il y a 6 heures)

Corentin Ruffin

4

Il semblerait que Carrefour et Apple aient mis en place un petit partenariat ensemble afin de faciliter le passage en caisse et notamment pour accélérer le paiement.



En effet, désormais, lorsque vous paierez vos courses avec Apple Pay au sein de l'un des supermarchés, votre carte de fidélité s'affichera automatiquement avant de demander la validation du paiement via le service d'Apple.

Carrefour et Apple s'allient pour la carte de fidélité

Vous êtes client Carrefour, vous possédez la carte de fidélité et vous utilisez le système de paiement Apple Pay ? Vous allez pouvoir gagner du temps à la caisse !



Désormais, Wallet sera capable de détecter un terminal de paiement de Carrefour afin d'afficher, en première étape, la carte de fidélité du magasin.



Une fois cela fait, vous n'aurez plus qu'à confirmer le paiement via Apple Pay, et le tour est joué !



Jennifer Bailey, vice-présidente des Services Internet d’Apple :

Nous sommes ravis de proposer l’intégration de la carte de fidélité Carrefour avec Apple Pay aux clients Carrefour, afin qu’ils puissent bénéficier d’une expérience de paiement entièrement sans contact, en un seul geste avec leur iPhone ou Apple Watch.

Voilà qui devrait satisfaire les nombreux clients de la marque !



