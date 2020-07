Les AirPods 3 s'inspireront des Pro selon Ming-Chi Kuo

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Corentin Ruffin

Réagir

On le sait, Apple travaille secrètement sur la nouvelle version de ses écouteurs sans fil, les AirPods. Véritable carton dans le monde entier, nous avons déjà eu le droit à trois générations, dont l'une n'est autre que les AirPods Pro.



Selon Ming-Chi Kuo, célèbre analyste chez TF Securities, les AirPods 3 devraient s'inspirer de ces derniers, notamment en embarquant une solution de puce système plus complexe.



Idem pour le design, qui devrait ressembler à celui de ses aînés, moqués à son lancement (comme beaucoup de produits de la Pomme), mais qui semble ne plus déranger aujourd'hui.

Les AirPods 3 prennent le chemin des Pro

L'analyste, a qui l'on droit de belles fuites sur les produits d'Apple, affirme donc aujourd'hui que la nouvelle génération d'AirPods changera la façon d'assembler les composants internes.



Les responsables du développement auraient fait le choix de partir sur le principe du « System in Package », comme les AirPods Pro. Pour faire simple, les composants sont alors rassemblés en pile dans le châssis.



Kuo renouvelle également l'intention d'Apple de faire passer les AirPods 3 à un design semblable aux AirPods Pro, pour une sortie attendue au premier semestre 2021.



Selon lui, l'année 2020 va connaître une hausse de 65,1% de ventes de AirPods qui s'explique par l'absence d'écouteurs au sein de la boite de l'iPhone 12.



Source