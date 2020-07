Bons plans iOS : Meganoid, Trigono, ProShot

Les bons plans iOS du jour : 2 applis gratuites, 5 jeux gratuits et 3 promos avec notamment Meganoid, Trigono, ProShot. L'occasion d'économiser 27,6€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

ProShot (App, iPhone / iPad, v6.2, 12 Mo, iOS 11.1, Rise Up Games) passe de 4,49 € à gratuit. Une application de prise de vue vous donnant un accès total aux réglages manuels tels que : mise au point, exposition, ISO, vitesse d'obturation, balance des blancs, niveau de flash, et plus.



Les + : De nombreux réglages

Pour les amoureux de la photographie iPhone Télécharger l'app gratuite ProShot





Week Cal Widget (App, iPhone / iPad, v1.7.6, 74 Mo, iOS 9.0, Crater Tech LLC) passe de 2,29 € à gratuit. Un calendrier qui se place dans votre centre de notifications. Idéal pour les gens pressés qui ont des tonnes de rendez-vous. L'app gère les conflits pour les rdv à la même heure, affiche des couleurs différentes et se configure avec les comptes déjà présents dans votre iPhone.



Week Cal affiche carrément les labels de vos rdv sur une semaine sur un seul écran.



Les + : Aperçu sur plusieurs jours

Disponible sans déverrouiller Télécharger l'app gratuite Week Cal Widget





Jeux gratuits iOS :

Fox Eats Chicks (Jeu, Action, iPhone / iPad, v2.07, 14 Mo, iOS 8.0, Geza Maurer) passe de 3,49 € à gratuit. FOX EATS CHICKS est un jeu de plate-forme en style pixel-art avec un mélange de furtivité, puzzles et action.



En effet, Fox Eats Chicks vous place au sommet de la chaîne alimentaire. Prenez le contrôle d'un renard rusé, et passer rapidement à travers chaque niveau engloutissant chaque oiseau. Mais attention, vous devrez réfléchir et utiliser vos capacités furtives pour chasser chacun d'entre eux.



Les + : Des notes à chaque niveau basées sur la vitesse

85 niveaux au look bien différents Télécharger le jeu gratuit Fox Eats Chicks





Lootbox RPG (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.95.240, 181 Mo, iOS 9.0, Mario J. Gaida) passe de 1,09 € à gratuit. Lootbox est un joli petit jeu d'exploration de donjon qui vous mènera directement en enfer. Vous êtes sur le point de vous lancer dans une quête qui vous mènera à divers endroits jusqu'à ce que vous ayez enfin la chance d'aider votre père à défendre le royaume contre ses ennemis.



Un rogue-like intéressant ! Télécharger le jeu gratuit Lootbox RPG





Shadow Of Death (Jeu, Action, iPhone / iPad, v3.6.7, 445 Mo, iOS 9.0, Bravestars Technology JSC) passe de 1,09 € à gratuit. Commencez votre voyage avec quatre héros: Maximus, Mount, Quinn & Lunae. Choisissez votre héros préféré et vaincre les ténèbres.



L'histoire a commencé dans la Ville de Lumière - Terre d'Aurore, où a été bénie par les dieux. C'était la terre où le roi Luther a construit et a gouverné son royaume avec une main forte et un cœur gentil. Peu de temps après, l'association royale appelée Les yeux d'Oracle a été fondée pour préserver et développer les connaissances anciennes, y compris la magie, l'alchimie, l'astrologie, la médecine, etc. Grâce à cette connaissance, le roi Luther a créé un royaume puissant, ainsi qu'un des les plus belles périodes de l'histoire d'Aurora.



Les + : Les graphismes colorés

L'histoire Télécharger le jeu gratuit Shadow Of Death





Trigono (Jeu, Casse-tête / Musique, iPhone / iPad, v1.2.1, 66 Mo, iOS 8.0, Live Typing Inc) passe de 2,29 € à gratuit. Vous êtes le petit Trigono qui veut survivre dans un monde triangulaire dangereux. Évite le rouge, ou tu exploses. La bonne chose est que vous avez un nombre illimité de vies dans ce jeu. Si vous avez commis une erreur, redémarrez simplement le niveau.



Trigono ne peut pas rester immobile et est toujours en mouvement parce qu'il a peur. Ne t'inquiète pas, les premiers niveaux sont explicitement conçus pour vous apprendre à jouer.



Les + : Simple à prendre en main Télécharger le jeu gratuit Trigono





Tappy (Jeu, Forme et santé, iPhone, v1.0.3, 4 Mo, iOS 13.2, Cameron Nazemi) passe de 1,09 € à gratuit. Tappy est une application conçue pour vous aider à réduire le stress et l'anxiété de manière amusante et satisfaisante! Lorsque vous appuyez sur, non seulement vous apprécierez une réponse haptique incroyable, vous remarquerez que votre nombre augmente également! Cela sera important pour déverrouiller les fonctionnalités. Dans les paramètres, il existe plusieurs fonctionnalités verrouillées. Appuyez sur ces verrous pour voir combien de points vous avez besoin pour le déverrouiller!



Il y a aussi une deuxième partie à Tappy! Cette partie est créée pour vous donner quelques conseils sur la façon de réduire le stress plus efficacement. Appuyez dessus pour afficher une brève description de chaque méthode.



Les + : Un anti-stress original Télécharger le jeu gratuit Tappy





Promotions iOS :

Meganoid (Jeu, Action, iPhone / iPad, v2.1.0, 85 Mo, iOS 7.0, Pascal Bestebroer) passe de 4,49 € à 2,29 €. Meganoid est un jeu de plateforme de type rogue-like, générant de nouveaux niveaux à chaque session de jeu. Trouvez de nombreux éléments pour améliorer votre personnage et ses capacités tout en descendant vers le bas dans le vaisseau spatial Meganoid. Vous devrez vous précipiter vers la sortie, en ramassant ce qu'il s'y trouve et en échappant à la sécurité des drones.



Rythmé, joli et complet ce Meganoid... De plus, il faudra finir les niveaux en moins d'une minute, de quoi corser l'affaire...



Les + : 90 niveaux

3 modes de difficulté Télécharger Meganoid à 2,29 €





Golf Peaks (Jeu, Casse-tête / Sports, iPhone / iPad, v3.01, 174 Mo, iOS 9.0, Lukasz Spierewka) passe de 3,49 € à 2,29 €. Golf Peaks est un jeu de réflexion dans lequel vous gravissez des montagnes en jouant au golf. Utilisez des cartes pour déplacer votre balle.



Résolvez plus de 100 niveaux originaux et partez à la conquête des sommets !



Les + : Sublime et prenant Télécharger Golf Peaks à 2,29 €