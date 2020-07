Endless Survival : un MMO dans un monde sombre signé Gameloft

Corentin Ruffin

Du nouveau à venir sur l'App Store avec la création du célèbre studio Gameloft : Endless Survival: Online Co Op (v0.26.2, 502 Mo, iOS 13.0).



Disponible en bêta dans quelques pays dont les Pays-Bas et les Philippines, le jeu prend la forme d'un MMO (jeu en ligne) se déroulant dans un monde sombre rempli de zombies, de créatures et de sorcières malveillantes.



La bande-annonce du jeu :

Endless Survival : le nouveau jeu de Gameloft

Travaillez ensemble, explorez, construisez votre base et battez des boss épiques dans ce jeu multijoueur de survie. Endless Survival se déroule dans un monde en ruine contrôlé par des sorcières puissantes et malveillantes. Maintenant, votre voyage de survie commence.

Vous l'aurez compris, dans ce jeu, vous prendrez place dans un monde gouverné par des sorcières et des créateurs peu sympathiques. Il vous faudra ainsi tenter de survivre seul ou avec des alliés que vous trouverez en cours de route.



Le concept est assez standard puisque vos tâches seront de récupérer des fournitures, du matériel d'artisanat, à réparer vos armes, etc. Côté graphismes, le jeu semble beau avec un style propre.



Reste désormais à savoir quand il sortira pour tout le monde !

Télécharger le jeu gratuit Endless Survival: Online Co Op