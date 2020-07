iPhone 12 : Nikkei confirme l'absence du chargeur et des écouteurs

Corentin Ruffin

La semaine dernière, nous vous apprenions que la gamme de l'iPhone 12 risquait d'être démunie de ses accessoires habituels : à l'intérieur de la boite, il n'y aurait pas de chargeur ni d'écouteurs.



C'est en tout cas ce que prétend Ming-Chi Kuo, célèbre analyste chez TF Securities, qui vient d'être amputé par un soutien de poids : Nikkei.



En effet, le média asiatique confirme cette version et pense qu'Apple fera l'impasse sur ces produits.

Écrans OLED pour tous les modèles d'iPhone 12

Voilà qui risque de faire grincer des dents... Ming-Chi Kuo et le très sérieux média Nikkei affirment tous les deux l'absence de chargeur et d'écouteurs dans la boîte de l'iPhone 12.



Mais, le site web ne s'arrête pas là et publie que les quatre modèles d'iPhone 12 auront le droit à un écran OLED, une grande première. Ces écrans offrent de vrais noirs et un meilleur contraste.



Que pensez-vous de cette décision d'Apple ?



