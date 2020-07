MacOS 11 Big Sur : la bêta 2 autorise Apple Pay via Catalyst

Alban Martin

Apple a publié la deuxième bêta développeur d'iOS 14, d'iPadOS 14 et de macOS 11 Big Sur hier soir. Alors que les nouveautés sont minces, Apple s'attelle surtout à améliorer l'ensemble et notamment la compatibilité.



C'est pour cela qu'on trouve désormais la prise en charge d'Apple Pay pour les applications Catalyst avec macOS 11 Big Sur bêta 2.

Apple Pay portable facilement sur Mac

L'ajout de l'API Apple Pay pour les applications Catalyst a été mentionné dans les notes de publication de la bêta 2 d'iOS 14, d'iPadOS 14 et de macOS Big Sur. Selon la firme, les développeurs n'auront pas à faire de grands changements pour qu'Apple Pay fonctionne dans les applications Catalyst.



Les applications iPad fonctionnant en mode natif sur une puce Apple Silicon fonctionneront automatiquement avec Apple Pay dès le premier jour sans aucune modification du code.

Le support Apple Pay est désormais disponible pour les applications Mac Catalyst. Deux méthodes ont été ajoutées aux protocoles délégués existants. Aucune modification n'est requise pour les applications iPad, mais l'une ou les deux de ces méthodes doivent être implémentées lors de la génération pour Catalyst.

Alors qu'Apple Pay est principalement connu pour offrir des paiements NFC sur iPhone et Apple Watch, les utilisateurs de Mac et iPad peuvent également utiliser le service pour effectuer des achats dans des applications et des sites Web en un seul clic.



La prise en charge d'Apple Pay dans les applications Catalyst encouragera davantage l'adoption du service de paiement d'Apple, en particulier lorsque la société pousse les développeurs à proposer des applications iPad sur Mac. Il existe déjà plusieurs applications compatibles avec Apple Pay pour iOS et iPadOS, et ces applications peuvent désormais être mises à la disposition des utilisateurs sous macOS.



macOS 11 Big Sur est actuellement disponible pour les développeurs en bêta, avec une sortie officielle prévue cet automne. Une version bêta publique sera disponible plus tard ce mois-ci, comme d'ailleurs pour iOS 14 et iPadOS 14.