Samsung Unpacked du 5 août : Galaxy Fold 2, Note 20 et Z Flip

Il y a 2 heures

Alban Martin

Samsung présentera ses nouveaux appareils mobiles lors d'un événement numérique le 5 août prochain, comme prévu par les rumeurs. Le coréen dévoilera le Note 20, le Galaxy Fold 2 et une version 5G du Galaxy Z Flip lors du Unpacked à venir.



La société a annoncé qu'elle organiserait un événement numérique en direct sur le site www.samsung.com. Une initiative similaire à celle d'Apple qui n'a pas annulé mais transformé sa WWDC en version en ligne pendant la nouvelle pandémie de coronavirus.

Les nouveautés de Samsung bientôt présentées



Samsung devrait présenter son Galaxy Fold de deuxième génération, qui s'étend d'un téléphone à une tablette. La société avait retardé de cinq mois le lancement de son premier modèle après des défauts d'écran majeurs malgré un prix de 1980 $. Cette année, le concurrent numéro un d'Apple va donc lancer un Galaxy Fold 2 ou Galaxy Z Fold 2 avec un écran en verre à la place du plastique et une dalle agrandie. On parle même d'un stylet S-Pen inclus dans la boite.



Toujours du côté des smartphones pliants, la firme va reconduire le Z Flip à clapet en version 5G cette fois.



Mais le plus attendu par les clients de la marque reste le Galaxy Note 20 qui va remplacer le Note 10 avec trois modèles : Note 20, Note 20 Plus et Note 20 Ultra. Ce dernier appareil pourrait avoir deux écrans incurvés, des bords ultra-minces pour libérer de l'espace maximum et un chassis légèrement plus fin que le Galaxy Note 10 Plus. Tous les modèles sont susceptibles de venir avec une connectivité 5G.



C'est une période difficile pour les entreprises qui veulent lancer des téléphones. Alors que 2020 était censé être une grande année pour l'industrie du smartphone avec des innovations comme la 5G et les écrans pliables, le COVID-19 a réduit les ambitions de chaque groupe. On se rappelle que Samsung avait lancé son Galaxy S20 en pleine crise sanitaire et qu'elle avait ensuite lancé une gamme AXX bien moins chère en avril pour tenter de trouver des acheteurs plus soucieux de leur budget.



Samsung va donc faire comme Apple, Huawei et OnePlus qui ont tous organisé des événements numériques ou introduit des appareils via un communiqué de presse. De leur côté, Google et Facebook ont carrément ​​choisi de supprimer leurs conférences pour développeurs cette année.



Rendez-vous le 5 août pour voir ce que Samsung a prévu, à priori sans grande surprise.