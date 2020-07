Apple Silicon : le Thunderbolt 4 sera pris en charge

Ça a été l'une des annonces les plus emblématiques de la WWDC 2020, Apple a annoncé la fin de sa collaboration avec Intel pour le processeur des Mac. Une nouvelle qui a retenti comme quelque chose de positif, mais qui a inquiété certains fidèles de l'univers Mac en ce qui concerne la connexion Thunderbolt.

Le Thunderbolt est un format de connexion conçu par Intel, il était tout à fait légitime de se demander après le retrait des processeurs Intel : "Est-ce que la connexion Thunderbolt sera toujours disponible sur les Mac qui n'auront plus les processeurs Intel ?" .

D'après la récente déclaration d'Apple, la réponse est oui. Tous les Mac qui auront un processeur Apple Silicon continueront à être compatibles avec les appareils Thunderbolt.

La firme de Cupertino s'est confiée au média The Verge et a tenu à rassurer les utilisateurs Mac qui pensaient que c'était la fin du Thunderbolt :

Il y a plus de dix ans, Apple s'est associé à Intel pour concevoir et développer Thunderbolt, et aujourd'hui nos clients apprécient la vitesse et la flexibilité qu'il apporte à chaque Mac. Nous restons attachés à l'avenir de Thunderbolt et le prendrons en charge dans les Mac avec Apple Silicon.