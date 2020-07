Moussy-le-Neuf : Un camion rempli de produits Apple se fait attaquer en pleine nuit

Il y a 1 heure

Julien Russo

Réagir

Nous sommes le lundi 6 juillet, il est 4h30 du matin, un camion rempli de produits Apple qui provient des Pays-Bas a pour mission de livrer une plateforme appartenant à Darty. À quelques kilomètres seulement du point de livraison, le routier s'arrête à un stop où l'attendent une dizaine de jeunes cagoulés qui vont tout faire pour obtenir ce qu'il y a dans le camion !

5,8 millions d'euros de produits Apple

Visiblement ce groupe de jeunes était plutôt bien renseigné, puisqu'ils savaient qu'à l'intérieur du camion il y avait une quantité importante de produits Apple.

Alors que Darty était censé recevoir sa livraison Apple pour alimenter les stocks de ses magasins du département, le routier se fait soudainement braquer alors qu'il marque l'arrêt à un panneau-stop. Quand celui-ci voit plusieurs jeunes s'approcher vers son camion, il comprend qu'il va vivre un moment douloureux qui le marquera pour longtemps. Immédiatement, le routier va avoir le réflexe de verrouiller tous les accès de sa cabine. Les jeunes qui s'attendaient à cette réaction, réplique à coup de masse contre les vitres. Sans surprise, celles-ci ne résistent pas très longtemps...

Une fois qu'ils accèdent au camion, ils demandent au chauffeur de s'allonger sur la couchette le temps de vérifier la cargaison à l'arrière.



Une fois qu'ils ouvrent et constatent les palettes contenant les produits Apple, ils vont virer le chauffeur hors de sa cabine pour prendre le camion et s'en aller avec.

Le routier dépité n'a pas d'autres choix que de voir son camion partir avec une tonne d'iPhone, d'iPad, de Mac, une cargaison estimée à environ 5,8 millions d'euros !

On pourrait alors se dire, ces jeunes viennent de réaliser le braquage de l'année... Seulement tout ne va pas se passer comme prévu.

Les malfaiteurs emmènent le camion de livraison vers un lieu de rendez-vous (un champ sur la commune voisine de Mauregard) où plusieurs camionnettes attendent pour récupérer les palettes.



Jusqu'ici tout se passe bien. Cependant, le lendemain une patrouille de police de Mitry-Mory remarque la présence d'un utilitaire qui semble particulièrement bien chargé, ils vont inspecter l'extérieur et rapidement voir que la plaque d'immatriculation est... fausse !

Ils découvriront quelques minutes plus tard une partie du stock qui a été dérobé avant d'arriver sur la plateforme logistique de Darty.

D'après Actu.fr qui relaie l'information, l'utilitaire aurait tellement été chargée que cela aurait engendré un problème de pneus. Les braqueurs n'auraient pas eu d'autres choix que d'abandonner le véhicule puisque sortir la cargaison aurait attiré l'attention.



Pour l'instant, une grande partie des produits Apple est toujours dans la nature. Le police judiciaire de Meaux a lancé une enquête pour retrouver les individus à l'origine de l'attaque du camion.

Le routier lui reste très choqué de cette terrible expérience !