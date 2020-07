La première bêta publique d’iOS 14 est disponible

Il y a 35 min (Màj il y a 20 min)

Julien Russo

8

Après deux semaines d'attentes, la bêta d'iOS 14 n'est plus réservée qu'aux développeurs. Désormais, tous les utilisateurs d'iPhone compatibles peuvent installer et tester les nouvelles fonctionnalités star d'iOS 14. Les utilisateurs d'iPad sont également concernés par cette bonne nouvelle !

La bêta publique d'iOS 14 est disponible, tout comme iPadOS 14

Êtes-vous prêt à avoir des petites lenteurs, des crash et des chutes d'autonomie ? C'est le risque que vous prenez quand vous installez une bêta. En effet, il s'agit d'une version en test et à but d'amélioration pour la version finale à la rentrée.

Si certains utilisateurs préfèrent attendre sagement la disponibilité en septembre, pour d'autres il est inenvisageable d'attendre avant de tester iOS 14.

Pour ces derniers, Apple propose un accès tout public à sa bêta. Il vous suffit pour cela de vous rendre sur le site beta.apple.com et de vous connecter avec votre Apple ID. Vous aurez après des instructions précises pour récupérer le profil.

Une fois finalisé, il vous suffit de vous rendre dans l'endroit habituel pour télécharger une nouvelle mise à jour.

Autrement dit : Réglages > Général > Mise à jour logicielle.

Pour rappel, les utilisateurs de l'iPhone 11 à l'iPhone 6S (et aussi l'iPhone SE) peuvent installer la bêta. Découvrez le premier retour vidéo de la bêta d'iOS 14 sur les iPhone les plus anciens (donc ceux qui sont le plus susceptibles d'être instables).

En ce qui concerne les iPad Pro, toutes les générations sont éligibles. Pour l'iPad il s'agit de la 5, 6 et 7e génération qui peuvent bénéficier de la bêta, pour l'iPad Mini c'est uniquement la 4e et 5e génération. Pour finir, l'iPad Air 3 et 2 peuvent aussi avoir la bêta d'iPadOS 14.



Avant d'installer la bêta, il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas d'une version officielle, vous êtes donc susceptible d'être confronté à des choses désagréables qu'on n'aime pas avoir au quotidien.

Jusqu'à septembre, Apple proposera plusieurs bêtas pour éliminer ces petits bugs. Pour en savoir plus, découvrez l'avis d'iPhoneSoft sur la bêta d'iOS 14 ainsi que les 200 nouveautés !