WhatsApp : Les QR Code pour les entreprises arrivent

Il y a 2 heures

Julien Russo

Réagir

WhatsApp pourrait bientôt révolutionner votre façon de communiquer avec un commerce ou restaurant. En effet, d'après TechCrunch qui relaie l'information, l'application de messagerie de Facebook va proposer aux professionnels des QR code qu'ils pourront afficher à proximité des caisses ou à l'accueil du magasin !

Renforcer le lien consommateur et professionnel

Imaginez-vous aller au restaurant chinois que vous appréciez énormément au coin de votre rue. Vous franchissez la porte d'entrée et vous apercevez un QR Code avec le logo WhatsApp à l'intérieur. Le principe est simple, vous ouvrez votre app, vous allez à l'endroit dédié (qui ouvrira l'appareil photo de votre iPhone) et vous passez l'objectif vers le QR Code.

Immédiatement, une nouvelle conversation s'ouvrira avec la photo et le nom du restaurant ! À l'avenir, au lieu de vous déplacer vous pourrez discuter avec le restaurateur pour connaitre les horaires d'ouvertures ou encore savoir s'il reste de la place ce soir pour une réservation.

Ce lien entre le consommateur et le professionnel, Facebook essaie toujours de l'entretenir depuis des années. La firme de Mark Zuckerberg sait que cela est très précieux, puisque c'est clairement un avantage considérable pour les entreprises. Avec la période de Covid-19, beaucoup ont vu leur chiffre d'affaires s'écrouler et cette astuce pour partager efficacement les coordonnées via un QR Code est un petit plus pour fidéliser la clientèle !

Le fonctionnement est globalement simple, l'équipe WhatsApp explique :

Nous facilitons plus que jamais l'ajout d'un nouveau contact. Dès que vous rencontrerez quelqu'un de nouveau, vous pourrez scanner son code QR pour l'ajouter à vos contacts. Plus besoin de taper dans leurs chiffres un à la fois.

Avant de penser à mettre à disposition cette nouvelle fonctionnalité, WhatsApp a proposé cela dans plusieurs bêtas qui ont été mise en ligne au mois de mai de cette année. Les résultats ont été très concluants, ce qui a motivé l'application de messagerie instantanée à proposer le QR code à ses utilisateurs.

Bien sûr, si ce système va fonctionner avec les entreprises, il va aussi marcher avec les particuliers qui pourront partager leurs QR Code à d'autres personnes.

Maintenant, si vous devez contacter une entreprise pour obtenir une assistance client, poser une question ou commander quelque chose, au lieu de saisir manuellement un numéro de téléphone professionnel, vous pouvez numériser un code QR à partir d'un reçu, un affichage professionnel dans la vitrine, un produit, ou même posté sur le web, afin de se connecter avec l'entreprise. Les entreprises qui les utilisent peuvent également configurer des messages de bienvenue pour démarrer des conversations une fois qu'ils ont été ajoutés par un utilisateur. (Ils devront utiliser l'application WhatsApp Business ou l'API WhatsApp Business pour ce faire, bien sûr.)

Télécharger l'app gratuite WhatsApp Messenger