Bons plans iOS : Bridge Constructor Portal, Bomb, Metadata

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

Les bons plans iOS du jour : 5 applis gratuites, 1 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Bridge Constructor Portal, Bomb, Metadata. L'occasion d'économiser 29€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

Epica 2 Pro (App, iPhone / iPad, v2.3, 41 Mo, iOS 8.0, 才琴 唐) passe de 2,29 € à gratuit. Voilà une app d'édition de photos décalée qui propose en effet d'ajouter des effets amusants. Que ce soit des filtres, des décors ou des poses, vous trouverez un truc marrant pour faire un montage de vous ou vos amis pour faire rire tout le monde.



C'est facile et si vous êtes paresseux, il y a un mode aléatoire !



Les + : Pas de pubs

Pas de watermark

Originalité des filtres / poses Télécharger l'app gratuite Epica 2 Pro





PicFrame (App, iPhone / iPad, v13, 26 Mo, iOS 13.0, ActiveDevelopment) passe de 3,49 € à gratuit. PicFrame vous permet de combiner plusieurs photos et vidéos dans de superbes cadres, et de les partager avec vos amis et votre famille via Facebook, e-mail, Instagram, Twitter, Flickr, Path et Tumblr.



L'app comprend 73 cadres entièrement personnalisables prenant en charge jusqu'à 9 photos ou vidéos, des étiquettes de texte, des coins arrondis, des effets photo, des formes, des ombres, de nombreux motifs et un sélecteur de couleur simple d'utilisation.



Les + : Les cadres

Complet Télécharger l'app gratuite PicFrame





YoPuppet (App, iPhone / iPad, v1.25, 170 Mo, iOS 11.0, 2020CV Inc.) passe de 2,29 € à gratuit. YoPuppet propose des marionnettes à main virtuelles partout où vous voulez aller. Créez facilement vos propres spectacles de marionnettes, enregistrez et partagez-les avec vos amis ou profitez-en simplement avec votre famille à la maison.



Les + : Mignonnes ! Télécharger l'app gratuite YoPuppet





Metadata (App, iPhone / iPad, v1.6.1, 8 Mo, iOS 11.0, Tom Coomer) passe de 2,29 € à gratuit. Metadata est un afficheur de métadonnées d'images destiné aux professionnels de la création en déplacement.



Il vous suffit de choisir une image dans votre bibliothèque de photos et d'afficher les métadonnées de l'image dans une superbe présentation sur carte. Que vous preniez des photos sur votre téléphone, votre reflex numérique ou que vous créiez des images dans votre application de retouche photo préférée, Metadata vous montrera vos dimensions d'image, le DPI, la taille du fichier, les données de localisation et les informations relatives au périphérique.



Les métadonnées peuvent afficher des données météorologiques sur votre photo, notamment la température, les conditions météorologiques, les heures de lever et de coucher du soleil, même si l'appareil photo n'enregistre pas les données météorologiques.



Les + : Application complète

Pour les pros de la photo Télécharger l'app gratuite Metadata





SLVR (App, iPhone, v3.2.1, 64 Mo, iOS 13.1, Seolocation Oy) passe de 3,49 € à gratuit. SLVR est une boîte à outils tout-en-un pour les créateurs et influenceurs Instagram. Suivez 30 leçons qui vous apprendront à créer le profil parfait, à gagner de nouveaux abonnés et à commencer à gagner de l'argent grâce à votre dur labeur.



Des outils puissants vous aideront à générer de meilleurs hashtags et légendes, à créer des kits multimédias et à savoir combien valent vos publications. SLVR comprend également de nombreuses informations et statistiques à suivre.



Attention, la gratuité ne concerne que la leçon concernant la monétisation qui se situe dans les achats intégrés.



Les + : Plutôt sympathique comme initiative ! Télécharger l'app gratuite SLVR





Jeux gratuits iOS :

Bomb (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.3.6, 73 Mo, iOS 9.0, Sami AlAwadi) passe de 1,09 € à gratuit. Une version simplifiée et moderne du classique culte rétro: Missile Command.



Défendez votre ville contre une multitude de bombes tombantes à l'aide de missiles guidés. Créez une chaîne d'explosions en utilisant un seul missile pour détruire plusieurs bombes.



Les + : Le jeu parfait pour défier vos amis Télécharger le jeu gratuit Bomb





Promotions iOS :

Alt-Frequencies (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.3, 505 Mo, iOS 10.0, Plug In Digital) passe de 5,49 € à 3,49 €. Que se passerait-il si le monde entier était bloqué dans une boucle temporelle, sans le savoir ?



Alt-Frequencies est un jeu d’enquête narratif audio dans lequel vous devez utiliser la radio pour révéler la vérité. Enregistrez des extraits audio, envoyez-les sur les ondes et démêlez le mystère de la boucle temporelle. Découvrez des personnages hauts en couleur : animateurs et animatrices radio, théoriciens du complot, étudiantes, politiciennes, activistes rebelles, conducteurs de trains - et un chien.



En redistribuant l’information, vous modifiez le cours du temps qui redémarre toutes les 3 minutes, impactant le cycle de l’actualité et le quotidien des personnes prisonnières de la boucle. Télécharger Alt-Frequencies à 3,49 €





Bridge Constructor (Jeu, Casse-tête / Simulation, iPhone / iPad, v7.0, 158 Mo, iOS 8.0, Headup GmbH) passe de 3,49 € à 0,49 €. Voici un bon jeu de construction complet, avec un vrai gameplay et de la tactique / réflexion. Vous devrez construire un pont pour faire passer les voitures ou les camions de l'autre côté de la rive. N'hésitez vraiment pas si vous êtes à la recherche d'un jeu beau et intelligent ! Les fans de World Of Goo retrouveront les mécaniques qu'ils aiment mais en plus réaliste.



Les + : Divertissant

Ingénieux Télécharger Bridge Constructor à 0,49 €





Zombie Night Terror (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.5.2, 294 Mo, iOS 9.0, Plug In Digital) passe de 5,49 € à 3,99 €. Commandez une horde de zombies :

Vous êtes le cerveau et ils obéissent au doigt à l'œil, sans broncher, ni jamais se plaindre... Bref, des acolytes de rêve, sauf pour passer une soirée entre potes à regarder un bon film ou à discuter d'un bon livre. Pour ça, les zombies, c'est pas le pied !



Vous aimeriez que d'autres partagent votre vision ? Une horde plus importante peut-être ? Ralliez des humains à votre cause et semez le chaos parmi les survivants...



Les + : Un vrai défouloir Télécharger Zombie Night Terror à 3,99 €