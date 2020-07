Le SDK Facebook refait des siennes, des applications plantent

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

C'est la deuxième fois en quelques mois que le SDK de Facebook semble être à l'origine de crashs intempestifs de nombreuses applications utilisant l'outil du réseau social.



En effet, depuis quelques heures, TikTok, Spotify ou encore Waze ne se lancent plus sur iOS : une fois lancées, les applications plantent directement.



Une situation préoccupante pour la firme de Mark Zuckerberg, qui essuie les critiques.

Le SDK de Facebook fait planter des apps, encore

Ce sont les mêmes circonstances qu'en mai dernier, des applications iOS utilisant le SDK de Facebook comme TikTok et Spotify plantent au lancement.



Pour rappel, le SDK permet notamment de se connecter aux applications grâce à son profil Facebook, ou encore l'analyse et l'intégration de la plate-forme publicitaire.



Le problème, c'est que l'outil est très populaire chez les développeurs qui sont désormais entre les mains des spécialistes de chez Facebook qui cherchent à corriger la situation.



Facebook a déclaré qu'il enquêtait sur le problème et qu'il résoudrait probablement le problème côté serveur dans quelques heures.



Nous vous tiendrons informé de l'évolution de la situation...