Sony investit 250 millions de dollars dans Epic Games

Il y a 3 heures

Julien Russo

Inconnu il y a encore quelques années, l'entreprise Epic Games a pulvérisé des records de chiffre d'affaires et de popularité grâce à son célèbre jeu Fortnite qui est devenu une référence dans le jeu vidéo. Avec son moteur Unreal Engine, le studio de développement est devenu en peu de temps une valeur sûre qui a valu d'attirer l'attention de Sony.

Sony investit dans Epic Games

350 millions de joueurs qui se connectent régulièrement sur Fortnite, plusieurs milliards de revenus chaque année, des événements incontournables comme le concert de Marshmello ou encore Travis Scott... Epic Games s'est fait un nom dans le monde du jeu vidéo grâce à Fortnite.

Aujourd'hui Epic Games c'est bien plus qu'une Battle Royale, c'est un moteur de jeu vidéo du nom d'Unreal Engine qui vient directement concurrencer Unity et CryEnginen les géants du secteur. C'est aussi une entreprise qui propose l'une des plateformes de distribution de contenu en ligne les plus connu après Steam, on parle bien sûr de l'Epic Games Store !



Avec le temps, Epic Games a apporté des arguments supplémentaires qui permettent de dire devant des investisseurs "Vous voyez, on sait faire autre chose que de proposer de nouvelles mises à jour sur Fortnite !".

Tout cela semble avoir mis des étoiles dans les yeux des dirigeants de Sony, puisque l'entreprise à l'origine de la PlayStation a décidé de faire confiance et d'investir la somme de 250 millions de dollars. La société japonaise possède donc 1,4% d'Epic Games.

Pour rappel, aux dernières nouvelles, le créateur de Fortnite est valorisé à 18 milliards de dollars.

D'après le communiqué de Sony, l'investissement dans Epic Games est vu comme quelque chose de stratégique. Pour l'occasion, Kenichiro Yoshida le PDG de Sony a déclaré :

Grâce à notre investissement, nous allons explorer les possibilités de collaboration avec Epic pour ravir et apporter de la valeur aux consommateurs et à l'industrie en général. Non seulement dans les jeux, mais aussi dans le paysage du divertissement numérique qui évolue rapidement.

Maintenant la question qu'il faut se poser est : "Et si Epic Games et Sony venaient à travailler ensemble dans de futurs projets ?".

Ce rapprochement entre les deux entreprises pourrait effectivement annoncer de futures collaborations pour les joueurs PlayStation.



