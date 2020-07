La valeur des smartphones Android dégringole au bout de 2 ans

Pour faire des économies lorsque l'on souhaite changer de téléphone, la plupart des consommateurs vont tenter de revendre leur appareil actuel avant de passer à la caisse pour le prochain. Seulement, il semblerait que certains smartphones soient plus avantageux que d'autres, selon une étude publiée par SellCell, société spécialisée dans les téléphones d'occasion. Les smartphones Android sont les moins intéressants dans les deux ans : du côté de LG, on note une chute jusqu'à 90% tandis que les Samsung sont aux alentours des 75%. Du côté des iPhone, c'est déjà mieux : un iPhone XR ne perdrait que 53,9% de sa valeur alors que l'iPhone XS Max serait autour de 57%.

Il n'est jamais facile d'investir dans un smartphone avec un certain prix : comme tout achat avec un fort budget, il est important de se poser les bonnes questions, notamment sur la baisse de la valeur des produits en question, en cas de revente. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les smartphones Android ne sont pas les meilleurs choix de ce point de vue. Selon une nouvelle étude, ces derniers perdraient jusqu’à 90% de leur valeur en seulement 2 ans ... Une véritable dégringolade quand on sait que l'iPhone, lui, se revend encore à un bon prix sur la même période.

