Astuce iOS 14 : épingler des conversations dans Messages

Il y a 29 min

Medhi Naitmazi

Encore une nouveauté astucieuse à découvrir dans iOS 14. Après vous avoir présenté les 200 nouveautés sur iPhone et iPad, nous avons entrepris de détailler certaines fonctions avec des dizaines de trucs et astuces.



L'astuce concerne cette fois les conversations de l'app Messages qui autorise désormais la mise en avant de vos contacts préférez. Il est en effet possible d'épingler une conversation tout en haut.

iMessage s'améliore sur iOS 14

La nouvelle fonctionnalité d'iOS 14 permet donc de gérer ses conversations favorites pour un accès facile en haut de l'application Messages.



Si la partie groupe a été soignée cette année avec les mentions, les notifications spécifiques et les photos, le système d'épingles est également très intéressant.



La fonction de message épinglé est rapide et facile à utiliser et place vos conversations préférées en haut de l'application Messages avec de grandes icônes. Vous pouvez épingler jusqu'à 9 contacts sur iPhone et iPad, pratique pour retrouver vos précieux contacts.

iOS 14 : comment épingler des messages sur iPhone et iPad

Ouvrez l'application Messages

Trouvez une conversation que vous souhaitez épingler, appuyez longuement dessus

Validez en tapotant sur "Epinglez XXX"

Vous verrez maintenant le message épinglé en haut de l'application avec une icône ronde

Pour supprimer un favori, il suffira alors de réaliser un appui long dessus et de tapoter sur "Détacher XXX".



Si vous voulez ajouter plus que 9 favoris, iOS ou iPadOS vous indiquera qu'il faut d'abord en supprimer un via une alerte système. Une limite raisonnable qui s'explique par le fait que la fonction perd de son intérêt si toutes les conversations sont épinglées.



Voici une capture de ces nouveautés à retrouver sur iOS 14 et iPadOS 14 :



Vous aviez déjà utilisé cette astuce ? Quel est votre avis sur cette première bêta d'iOS 14 ? On rappelle que les développeurs ne sont plus seuls à pouvoir l'installer, la bêta publique étant sortie il y a deux jours.