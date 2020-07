Facebook pourrait interdire les publicités politiques avant l'élection présidentielle américaine

Julien Russo

Alors qu'en France il est interdit d'acheter de la publicité à but politique sur les réseaux sociaux, aux États-Unis ce genre de pratique est tellement courante que les démocrates comme les républicains investissent des millions de dollars à chaque élection présidentielle. Il s'agit de quelque chose qui rapporte gros pour les réseaux, mais qui crée aussi beaucoup polémique quand une fake news se partage plusieurs millions de fois !

Facebook envisage d'interdire les publicités politiques avant novembre

Lors de la dernière élection présidentielle américaine, la publicité sur les réseaux sociaux était rapidement devenue ingérable. Nous avions eu le droit à un tas de fake news qui n'avait qu'un seul objectif : apporter une confusion dans l'esprit des Américains. Beaucoup de personnes accusent encore Facebook d'avoir participé à la propagation d'informations erronées ce qui a favorisé l'élection de Donald Trump en tant que Président des États-Unis.

Du côté de Facebook on explique que l'équipe de modération avait supprimé énormément de contenus pendant cette période. Quoi qu'il en soit la polémique est toujours là plusieurs années après et elle continue de dégrader l'image du réseau social.



Pour l'élection présidentielle de 2020, plusieurs acteurs majeurs des réseaux sociaux ont déjà informé qu'ils n'accepteront pas les publicités à caractère politique. C'est le cas de Twitter qui a expliqué que pour éviter de laisser passer des fake news, l'oiseau bleu préfère tout décliner.

Jusqu'ici, Facebook avait refusé de faire pareil estimant avoir les équipes nécessaires pour modérer l'afflux massif de publicités politiques. Cependant, plus on approche de la date et plus le réseau social se pose des questions quant à sa capacité de proposer une modération efficace.

D'après Bloomberg, Facebook pourrait mettre en place (d'ici les prochaines semaines) une interdiction totale de publicité abordant le sujet de l’élection présidentielle prévue en novembre 2020.

Pour l'instant, le réseau social n'en serait qu'à la réflexion, mais l'idée serait sérieusement envisagée au siège de Facebook.

Pour rappel, Joe Biden avait poussé un coup de gueule il y a un mois, demandant à Facebook de prendre des décisions strictes à l'encontre des fausses publicités pendant l'élection.

Il demandait :

Facebook doit promouvoir des sources d'information électorale fiable et faisant autorité, plutôt que les diatribes des mauvais acteurs et des théoriciens du complot.

Facebook doit supprimer rapidement les fausses informations virales

Facebook doit empêcher les candidats politiques et les PAC d'utiliser la publicité payée pour répandre des mensonges et de la désinformation - en particulier dans les deux semaines suivant le jour du scrutin.

Facebook doit avoir des règles claires - appliquées universellement, sans exception pour le président - qui interdisent les menaces et les mensonges sur la manière de participer aux élections.

Joe Biden avait réussi à faire le buzz grâce au hashtag #MoveFastFixlt qui avait été tweeté plusieurs dizaines de milliers de fois sur Twitter en seulement quelques jours.

La réponse de Facebook avait été qu'une question d'heures, le réseau social avait rappelé que nous vivions dans une démocratie où les élus décident des règles qui régissent les campagnes.



