Le Galaxy Fold 2 repoussé à septembre ?

Il y a 9 heures

Medhi Naitmazi

Le Galaxy Fold 2, le nouveau smartphone pliant de Samsung, aurait déjà pris du retard. Selon un leaker bien connu, le coréen aurait décidé de ne pas présenter son troisième modèle pliable lors de la conférence Unpacked du 5 août prochain.



Samsung organise son keynote Unpacked habituel début août pour présenter les nouveautés de la rentrée comme le Galaxy Note 20. D’après les fuîtes, Samsung était attendu pour dévoiler également le nouveau Fold et le nouveau Z Flip.

Un Fold 2 déjà en retard

Alors que le premier Galaxy Fold était sorti avec cinq mois de retard l’an dernier, le Fold 2 ne serait pas prêt annonce Max Weinbach.

Le firmware est loin d’être prêt pour un lancement en septembre et il y a très peu de mention de quoi que ce soit sur le plan matériel. Il a probablement été retardé.



Le développeur a fouillé dans le code d’une bêta du Galaxy Store pour dénicher les nouveautés. Et comme souvent, le magasin de Samsung révèle les futurs produits. Mais cette fois, le Galaxy Store ne mentionne que le Note 20 et le Galaxy Z Flip 5G, malgré des tests d’opérateur pour le Fold 2 mis en place récemment indique le leaker.



Cela correspond finalement au teaser de la conférence à venir qui ne fait pas référence aux écrans pliants.



Cependant, lors de la présentation des Note 20, Samsung pourrait parler et teaser le Galaxy Fold 2. Reste à voir sous quelle forme. Le sud-coréen ne veut vraiment pas répéter l’erreur passée et vendre un produit non fini.

Fold 2 isn't happening at Unpacked. — Max Weinbach (@MaxWinebach) July 11, 2020

Prix et nouveautés pour le Fold 2

Il se murmure d’ailleurs que le Fold 2 serait un peu plus cher et abandonnerait le plastique au profit du verre pour l’écran. Le tout sans encoche et avec une dalle légèrement plus grande. Sortie prévue au quatrième trimestre 2020.