Une app Apple Music ou Apple TV sur Windows 10 en approche ?

Il y a 5 heures

Alban Martin

Réagir

Si les logiciels Apple sont disponibles sur Windows depuis des années, dont iTunes qui a été abandonné sur Mac depuis Catalina, il n'en reste pas moins qu'Apple Music se fait toujours attendre. Même si il est possible d'écouter sa musique depuis iTunes justement, les PC n'ont pas encore eu le droit à une app dédiée comme c'est le cas sur iPhone, iPad, Apple TV, Android et Mac. Cependant, une nouvelle application Apple pourrait arriver sur Windows 10 cette année.



Apple Music bientôt sur PC ? Ou plutôt Apple TV ?

Selon un rapport du site Aggiornamenti Lumia, Apple s'apprête à lancer une nouvelle application Windows sur le Microsoft Store. Le rapport ne précise pas de quelle application il s'agit, mais il n'est pas difficile d'imaginer un portage pour Windows de l'un des services de streaming d'Apple. Soit Apple Music, soit Apple TV+.



L'année dernière, Apple recrutait des ingénieurs pour «créer la prochaine génération d'applications multimédias pour Windows». La société a explicitement spécifié que le travail nécessite une expérience avec Universal Windows Platform (UWP), qui est essentiellement la plate-forme d'application Windows moderne qui permet d'avoir un logiciel fonctionnant sur PC, Tablette et autre Xbox One.



iTunes est disponible sur le Microsoft Store depuis 2018, mais c'est toujours le logiciel de bureau classique plutôt qu'une application UWP. Comme le Mac dispose désormais d'une application autonome pour Apple Music, la même expérience pourrait être bientôt disponible pour les utilisateurs de Windows.



La fin d'iTunes a également apporté deux autres nouvelles applications pour Mac : TV et Podcasts. L'application Apple TV, en particulier, est actuellement disponible sur les téléviseurs intelligents et autres décodeurs, il pourrait donc s'agir de la prochaine application Apple disponible pour Windows.



Dans les deux cas, cela ferait une belle nouveauté pour les clients Apple ayant un matériel Microsoft. Qu'en pensez-vous ?



Source