Bons plans iOS : Danganronpa: Trigger Happy Hav, PlantFinder, Wayways RowRow

Il y a 3 heures

Corentin Ruffin

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Danganronpa: Trigger Happy Hav, PlantFinder, Wayways RowRow. L'occasion d'économiser 32,2€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

PlantFinder (App, iPhone / iPad, v1.2, 219 Mo, iOS 9.0, Nguyen Dong) passe de 2,29 € à gratuit. L'identification des plantes facilitée! PlantFinder est votre guide dans la flore complexe mais fascinante de notre planète. Téléchargez une photo, obtenez la correspondance et découvrez en un instant la plante qui vous a intéressé.



Vous avez besoin d’aide pour l’identification des plantes, mais vous n’allez pas chercher les réponses? Essayez "PlantFinder"! Avec une base de données de plus de 250 000 plantes individuelles, nous pouvons vous orienter dans la bonne direction.



Les + : Ajoutez vos favoris

Rappels d'arrosage Télécharger l'app gratuite PlantFinder





Remote Pro for Mac (App, iPhone / iPad, v2020.32, 38 Mo, iOS 11.0, Evgeny Cherpak) passe de 5,49 € à gratuit. Prenez complètement le contrôle de votre Mac : utilisez votre appareil iOS comme un clavier et un trackpad et lancez n’importe quelle app depuis n’importe où chez vous.



Vous en avez assez de devoir manipuler un clavier et une souris sur vos genoux depuis le canapé pour commander votre mediacenter sur Mac ? Utilisez Remote Control sur votre iPhone comme trackpad et clavier pour naviguer confortablement sur la télévision. Si vous utilisez AirPlay Mirroring et Apple TV, votre Mac peut se trouvez n’importe où chez vous. Choisissez simplement votre Apple TV à partir de la liste des appareils AirPlay disponibles et contrôlez votre Mac.



Il vous suffit simplement de télécharger l’application Mac Helper et de connecter vos appareils Mac et iPhone / iPad sur le même réseau WiFi.



Les + : Facile à utiliser

On peut même éteindre / redémarrer son Mac Télécharger l'app gratuite Remote Pro for Mac





VisualMATH 4D (App, iPhone / iPad, v5.3, 112 Mo, iOS 10.0, Ronny Weidemann) passe de 2,29 € à gratuit. VisualMATH 4D est une calculette graphique vous permettant de dessiner des graphes de vos fonctions mathématiques en 2D, 3D et 4D avec une variable temps (t).



Les + : Une belle appli de calcul graphique scientifique. Télécharger l'app gratuite VisualMATH 4D





Jeux gratuits iOS :

Hydropuzzle (Jeu, Livres / Aventure, iPhone / iPad, v2.3, 41 Mo, iOS 9.0, Przemyslaw Sobstel) passe de 2,29 € à gratuit. Une histoire intrigante, des énigmes prenantes pour une expérience unique, c'est ce que propose le jeu Hydropuzzle.



Une vague de chaleur estivale, une ville entière à court d'eau, un professeur énigmatique, un médecin diabolique... Comment toutes ces choses se connectent-elles? Où est passée l'eau? Pourrez-vous résoudre le mystère?



Les + : Le scénario

C'est beau Télécharger le jeu gratuit Hydropuzzle





Arcade Watch Games (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.2, 65 Mo, iOS 11.4, Abel Alho) passe de 1,09 € à gratuit. Arcade Watch Games est une collection de 11 jeux différents qui peuvent être joués sur Apple Watch et iPhone. Vous trouverez tout, du tennis de table au clone Flappy Bird.



Tous les jeux peuvent être joués en tapant sur l'écran et en tournant la couronne numérique.



Les + : Pour passer le temps Télécharger le jeu gratuit Arcade Watch Games





Wayways RowRow (Jeu, Casse-tête, iPhone, v1.0.1, 154 Mo, iOS 8.0) passe de 1,09 € à gratuit. RowRow est un jeu de puzzle minimaliste totalement unique qui mélange la mécanique de glissement avec un peu de mathématiques. Chaque forme représente un nombre, basé sur son nombre de côtés. Votre travail consiste à les faire glisser afin de les additionner et de les aligner avec les formes cibles.



Les formes cibles sont celles qui n'ont qu'une ligne de bordure, et de petites flèches indiquent dans quelle direction elles seront ajoutées. Le jeu comprend 100 niveaux fabriqués à la main.



Les + : Pour les fans de puzzles Télécharger le jeu gratuit Wayways RowRow





Promotions iOS :

TheoTown (Jeu, Éducation / Stratégie, iPhone / iPad, v1.9.02, 162 Mo, iOS 9.0.0, blueflower UG (haftungsbeschr�...) passe de 6,99 € à 4,49 €. TheoTown est un jeu de construction de ville dans lequel vous pouvez construire et gérer votre propre ville. Incarnez un constructeur de villes et gérez plusieurs villes! Créez une ville et construisez-la dans une énorme métropole.



Les + : Le jeu a une belle durée de vie

Les retours positifs Télécharger TheoTown à 4,49 €





Thumper (Jeu, Action / Musique, iPhone / iPad, v1.17, 468 Mo, iOS 11.0, Drool LLC) passe de 5,49 € à 2,29 €. Dans ce jeu sans équivalent, on y incarne un scarabée survitaminé qui fonce sur des rails rempli d'ennemis et d'obstacles. C'est rapide, très rapide et il faudra être plus que vigilant pour voir le bout des niveaux.



Sorti sur PC et consoles en VR, Thumper a séduit tout le monde. A tel point qu'on l'a élu meilleur jeu de rythme de tous les temps.



Thumper sur iOS nous propose 9 niveaux ponctués de boss et un mode de difficulté supérieure, histoire de contenter les fanas. Magnifique, psychédélique et très maniable, Thumper est la rencontre de Wipeout et de Pinball. Télécharger Thumper à 2,29 €





Danganronpa: Trigger Happy Hav (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0.2, 3,6 Go, iOS 11.0, Spike-Chunsoft CO, LTD.) passe de 17,99 € à 11,99 €. Pour ceux qui ne connaitraient pas Danganronpa, le premier opus est sorti au Japon en 2010 puis en Europe en 2014 notamment sur PSP et PS Vita.

Les fans de Phoenix Wright peuvent foncer dessus car il reprend les mêmes principes, en ajoutant une touche fantasque qui colle bien à l'ambiance spéciale du jeu.



La réalisation est de très bonne facture avec un gameplay en 3D et des animations en 2,5D qui mettent en exergue la patte graphique. Pour ne pas se lasser de l'aventure principale, Danganronpa est ponctué de mini-jeux, de personnages attachants et hauts en couleur, ainsi que d'une bande-son travaillée. Télécharger Danganronpa: Trigger Happy Hav à 11,99 €