Google Chrome 84 : des nouveautés sur iOS et MacOS

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

Google Chrome vient de passer à la version 84 sur tous les supports dont iOS et macOS. L'occasion de découvrir plusieurs nouveautés et quelques correctifs intéressants.

Les nouveautés de Chrome 84 en général

Google propose donc aujourd’hui la nouvelle version de Chrome 84 pour Windows, macOS, iOS, Android et Linux.



Premièrement, Google limite l'accès aux cookies dans le navigateur avec l'attribut SameSite qui est entièrement pris en compte. Aux développeurs de faire le nécessaire.



Ensuite, la mise à jour permet de bloquer les requêtes qui demandent à activer les notifications sur les sites avec insistance.



Dernier point, et non des moindres, Chrome limite maintenant la consommation du processeur quand il détecte que la fenêtre d’un autre logiciel est affichée au premier plan. Nous parlions d'une amélioration significative de l'utilisation de la batterie sur macOS dans les prochaines moutures de Chrome, voilà la première pierre. La seconde s'attaquera au Javascript dans les onglets non affichés.



Parmi les autres petits détails, on trouve l’API Web OTP pour que Chrome détecte le code à usage unique reçu par SMS sur Android ou encore l’API Wake Lock qui permet de maintenir l'écran éveillé. Sans oublier le retrait du support de TLS 1.0 et TLS 1.1 et 38 failles bouchées.

Google Chrome 84 sur iOS

Spécifiquement sur iPhone et iPad, Chrome apporte :

De nouvelles protections contre les logiciels malveillants et l'hameçonnage

Le support amélioré de la souris et du pavé tactile sur les iPad

Le partage d'une page Web en générant un code QR

Les téléchargements s'affichent dans le menu des téléchargements de Chrome ou dans l'application Fichiers de votre appareil.

Le support des libellés personnalisés pour vos cartes de paiement enregistrées dans Chrome

Chrome 84 est disponible au téléchargement sur google.com pour Mac, PC et Linux. Pour iOS, c'est juste en dessous.

Télécharger l'app gratuite Google Chrome