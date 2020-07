iOS 13.6 est de sortie en version finale (+ iOS 12.4.8)

Il y a 2 heures (Màj il y a 1 heure)

Medhi Naitmazi

9

Apple a mis à disposition ce soir la version finale d'iOS 13.6, après trois bêtas et une Golden Master. Dans le même temps, Apple a lancé les nouvelles moutures d’iPadOS 13.6, iOS 12.4.8, macOS 10.15.6, watchOS 6.2.8 et de tvOS 13.4.



Comme d'habitude les nouveautés sont accompagnées de correctifs de bugs et de failles

Apple lance iOS 13.6

Les nouveautés majeures d'iOS 13.6 et d'iPadOS 13.6 ont été vues ces dernières semaines. On retrouve ainsi un réglage pour choisir si on veut installer les mises à jour d’iOS automatiquement, une nouvelle section Symptômes dans l’application Santé, la sauvegarde de la position de lecture dans Apple News mais aussi CarKey, le système d’ouverture et de démarrage de voiture avec une clé virtuelle. Si la nouveauté a été présentée avec iOS 14 le 22 juin, elle fonctionne dès iOS 13.6.

Voici les notes de version complète (build 17G68) d’iOS 13.6 sur iPhone et d’iPadOS 13.6 sur iPad :

Clés de voiture numériques

Ouvrez, fermez et démarrez votre voiture compatible avec votre iPhone.

Supprimez en toute sécurité des clés numériques d’un appareil égaré à l’aide d’iCloud.

Partagez facilement des clés numériques avec iMessage.

Les profils spécifiques à chaque conducteur vous permettent de configurer des clés partagées de façon à octroyer un accès complet ou limité à votre voiture.

Grâce à la réserve de batterie, vous pouvez ouvrir et démarrer votre voiture jusqu’à cinq heures après que votre iPhone n’a plus de batterie.

Santé

Une nouvelle catégorie de symptômes a été ajoutée à l’app Santé, comprenant des symptômes enregistrés depuis les fonctionnalités Suivi de cycle et ECG.

Vous pouvez désormais enregistrer de nouveaux symptômes, tels qu’une fièvre, des frissons, des maux de gorge ou une toux, et les partager avec des apps tierces.

Corrections et améliorations

Ajout d’un réglage permettant de choisir si les mises à jour se téléchargent automatiquement sur votre appareil lorsque celui-ci est connecté à un réseau Wi-Fi

Correction d’un problème en raison duquel des apps pouvaient ne plus répondre lors de la synchronisation de données depuis iCloud Drive

Correction d’un problème d’affichage en raison duquel la fonction « Données à l’étranger » pouvait sembler désactivée sur une carte eSIM, alors qu’elle était activée

Correction d’un problème en raison duquel il était indiqué que certains appels téléphoniques passés depuis la Saskatchewan provenaient des États-Unis

Correction d’un problème en raison duquel l’audio pouvait s’interrompre lors d’appels téléphoniques effectués via la fonction Appels Wi-Fi

Correction d’un problème en raison duquel certains iPhone 6S et SE ne pouvaient pas configurer la fonction Appels Wi-Fi

Correction d’un problème en raison duquel le clavier virtuel pouvait s’afficher inopinément lorsque l’appareil était connecté à certains claviers physiques tiers

Correction d’un problème en raison duquel les claviers physiques japonais pouvaient être mappés en tant que claviers des États-Unis

Correction de problèmes de stabilité se manifestant lors de l’accès au Centre de contrôle lorsque AssistiveTouch était activé

Ajout d’un mécanisme permettant aux administrateurs d’indiquer des domaines à exclure du trafic acheminé par des connexions VPN permanentes

iOS 12.4.8 pour les anciens iPhone

Et Apple n'a pas oublié les anciens iPhone et iPad. La firme propose en effet iOS 12.4.8, une mise à jour contenant les mêmes correctifs de sécurité qu'iOS 13.6. Les heureux élus sont : iPod touch 6G, iPhone 5s, iPhone 6/6 Plus, iPad mini 2/3, et iPad Air.

Comment mettre à jour vers iOS 13.6

Pour mettre à jour vers iOS 13.6, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Assurez-vous d'avoir une sauvegarde avant et d'avoir un réseau WiFi.



À noter que Apple propose également la version finale de watchOS 6.2.8 et tvOS 13.4.8.