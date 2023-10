Apple veut sortir des MacBook 12 et 13 pouces à moins de 700 $

Apple développe activement de nouveaux modèles de MacBook de 12 et 13 pouces pour les vendre à un prix encore jamais vu chez le constructeur, 700 dollars ou moins, selon une rumeur en provenance de "yeux1122" sur le blog Naver. Ce dernier a déjà partagé de bonnes informations à propos des futurs produits d'Apple.

Un petit MacBook pas cher

Selon des sources de la chaîne d'approvisionnement citées par le leaker, il y a "constamment" des preuves qu'Apple développe des MacBooks à bas prix de deux tailles différentes.

Bien qu'Apple ne se soit pas encore totalement engagée à produire en masse des MacBooks à bas prix, il est désormais "plus probable que jamais" qu'ils arrivent sur le marché en raison de la chute des ventes de Mac et d'iPad, et plus globalement des ordinateurs en 2023.



Voilà qui donne de l'épaisseur à la récente affirmation de Ming-Chi Kuo qui annonçait cette semaine que la firme de Cupertino souhaite relancer les livraisons de MacBook, avec un objectif de 8 à 10 millions d'unités par an, grâce à un modèle d'entrée de gamme. Selon l'analyste, l'objectif est une sortie en 2025.



De même, DigiTimes indiquait le mois dernier qu'Apple pourrait lancer une série de MacBook plus abordables à la fin de 2024 pour se différencier des gammes MacBook Air et Pro existantes, et pour aider l'entreprise à rivaliser avec les modèles Chromebook populaires de Google. Tim Cook a certainement suivi le nombre croissant d'établissements d'enseignement qui ont adopté les Chromebooks au cours des dernières années.



L'entrée de gamme semble être de plus en plus dans les plans d'Apple. Après l'iPhone SE, l'Apple Watch SE ou l'iPad standard, le MacBook pourrait être le niveau accessible du côté des ordinateurs à la pomme.