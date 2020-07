Soldes 2020 : les meilleures promotions chez Rakuten

Il y a 2 heures (Màj il y a 59 min)

Julien Russo

2

Qui dit le début de l'été dit la période des soldes estivales ! Comme chaque année cet événement rassemble les adeptes des bons plans pour y réaliser les meilleures affaires. En France, quasiment tous les commerçants y participent et on trouve souvent des pépites. Nous vous proposerons aujourd'hui et dans les prochains jours les plus belles offres qu'on a repérées sur internet. On commence avec Rakuten !

Les soldes by Rakuten

À l'occasion de cette première journée de soldes, chez Rakuten on ne fait pas les choses à moitié. Le site propose pour toutes les commandes supérieures à 59€ un code promo de 10€ (RAKUTEN10) à saisir lors de la validation du panier.

Pour les commandes supérieures à 149€, vous pouvez saisir le code RAKUTEN20 pour obtenir 20€ en moins sur le prix final.

Attention cela se termine ce soir à 23h59.

AirPods Pro

Commercialisé au tarif de 279€ par Apple. Les AirPods Pro sont actuellement à -26% via un vendeur tiers sur Rakuten.

Vous pouvez les commander dès maintenant à 205,99€ avec la livraison offerte.



Avantages du produit :

Technologie de réduction active du bruit

Puce H1 qui permet le "Dis Siri" sans toucher à votre iPhone

24h d'autonomie pour la boite de recharge et jusqu'à 4,5h d'écoute en une seule charge

Mode Transparence pour écouter ce qui vous entoure sans interrompre la musique

Bose QuietComfort 35 II

Normalement commercialisé à 349€, le Bose QuietComfort 35 II est quasiment à -50% pour cette première journée de solde. Le casque de Bose est proposé au tarif de 196,99€ avec une livraison offerte prévue en fin du mois de juillet.



Avantages du produit :

Assistant Google intégré

Réduction de bruit de différents niveaux

20 heures d'autonomie

15 minutes de recharge = 2h30 d'écoute en continu

Optimisation des micros pour des appels vocaux de qualité

Apple Watch Series 5

L'Apple Watch Series 5 est l'une des meilleures montres connectées sur le marché. Elle est actuellement en promotion sur Rakuten. On parle ici d'une réduction de -23%. L'Apple Watch est disponible au tarif de 329,89€ avec livraison gratuite.



Avantages du produit :

Capteur permettant le suivi cardiaque et la réalisation d'ECG

Intégration d'une puce NFC pour les paiements Apple Pay

App Store

GPS intégré

Écran allumé en permanence

iPad 2019 WiFi 32 Go 10.2 pouces en Or

On continue avec l'iPad commercialisé l'année dernière. La tablette d'Apple connait elle aussi une belle promotion. D'habitude, elle est vendue au tarif de 403,25€, mais là elle passe à 310,19€ à l'occasion des soldes. Une belle réduction de -23%.



Avantages du produit :

Processeur A10 Fusion

8 mégapixels à l'arrière

Une résolution de 2160 x 1620 (264 ppi)

Touch ID

iPhone 11 en 64 Go

On termine avec l'iPhone 11 commercialisé l'année dernière. Le smartphone d'Apple le plus vendu s'offre une jolie promotion. D'habitude, le téléphone est vendu au tarif de 809€, mais là il passe à 609€ à l'occasion des soldes. Une belle réduction de -25%.



Avantages du produit :

Processeur A13 Bionic

Double APN de 12 mégapixels à l'arrière

Face ID

Puce U1

N'oubliez pas d'appliquer le code promo RAKUTEN10 et RAKUTEN20 avant de valider la commande. Les promotions citées dans cet article sont susceptibles de changer d'ici les prochaines heures.