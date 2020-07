Bons plans iOS : Cultist Simulator, Tiny Runner, Notes Vocales

Il y a 3 heures (Màj il y a 1 heure)

Corentin Ruffin

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Cultist Simulator, Tiny Runner, Notes Vocales. L'occasion d'économiser 26,9€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

Notes Vocales (App, iPhone, v1.3, 21 Mo, iOS 11.1, Gaurav Babbar) passe de 1,09 € à gratuit. Tapotez le micro et commencez à parler pour créer des notes.



Notes Vocales est une application simple et élégante conçue pour convertir votre discours en temps réel en texte. Speech Notes aide les gens à gagner du temps en les soulageant de leurs efforts de frappe.



La version Pro est gratuite dans les achats intégrés !



Les + : Très pratique pour les conférences et discours Télécharger l'app gratuite Notes Vocales





Earthlapse (App, iPhone / iPad, v3.1415, 538 Mo, iOS 8.0, Jetson Creative LLC) passe de 1,09 € à gratuit. Découvrez de magnifiques vues animées comme si vous étiez dans la station spatiale internationale (ISS) ! 18 vidéos captées par les astronautes eux-mêmes que les développeurs de l'application ont combiner avec celles de la Nasa, en utilisant l'API Metal d'Apple, pour offrir une résolution quasi-parfaite !



Les + : Facile d'être un astronaute

Très impressionnant sur iPad Télécharger l'app gratuite Earthlapse





CALC Swift (App, iPhone / iPad, v3.5.31, 16 Mo, iOS 9.0, QApps LLC) passe de 1,09 € à gratuit. Une calculatrice scientifique intelligente et multi-fonctions qui permet également de gérer la conversion d'unités et celles des devises. Le développeur la qualifie d'oeuvre d'art, on ne va pas abuser mais disons qu'elle est bien plus complète que l'appli par défaut d'Apple.



CALC Swift comprend plus de 50 fonctions avancées au total et une gestion de l'historique bien pratique. Enfin, CALC Swift comprend également un widget, une recherche Spotlight, un support Apple Watch et des thèmes colorés au choix.



Les + : Des fonctions avancées scientifiques

Conversion des unités / devises

Une belle interface Télécharger l'app gratuite CALC Swift





Jeux gratuits iOS :

Tiny Runner (Jeu, Sports / Course, iPhone / iPad, v2.39, 24 Mo, iOS 6.0, YUZHI MA) passe de 1,09 € à gratuit. Voici un Mario en pixels et sans fin. Comme Mario Run, votre héros court sans s'arrêter, à vous de faire en sorte qu'il évite les obstacles et les trous.



Plusieurs niveaux sans fin, des contrôles simples et un beau style graphique.



Si vous aimez Mickey Hoops et compagnie, testez Tiny Runner !



Les + : Un vrai jeu de plateforme à l'ancienne

Un brin addictif Télécharger le jeu gratuit Tiny Runner





Rhythm Cat 2 (Jeu, Musique / Éducation, iPhone / iPad, v1.4, 80 Mo, iOS 13.0, LMuse Limited) passe de 5,49 € à gratuit. Rhythm Cat 2 est un jeu de rythme amusant qui reprend là où la première application s’était arrêtée : avec plus de rythmes et de nouvelles musiques sur lesquelles jouer. En plus d’être un jeu divertissant, Rhythm Cat 2 vous apprendra à lire et à reconnaître les rythmes les plus courants.



Un outil pratique permettant d’améliorer les compétences de lecture qui peuvent être appliquées à tous les instruments.



Les + : 60 niveaux de plus en plus difficiles

30 chansons qui associent morceaux originaux et grands classiques de Bach à Chopin, correspondant à chaque niveau de difficulté. Télécharger le jeu gratuit Rhythm Cat 2





Twisty Planets (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.4.1, 168 Mo, iOS 11.0, GameClub) passe de 1,09 € à gratuit. Twisty Planets mêle le jeu de plateforme au puzzle et le résultat est plutôt très bon. Plus de 100 niveaux pour ce joli jeu au graphisme en 3D réalisé par Crescent Moon Games à qui l'on doit des titres fous comme Paper Monsters, Siegecraft, Aralon, Slingshot Racing, etc



Les + : Beau

Facile au départ

Bien pensé Télécharger le jeu gratuit Twisty Planets





Promotions iOS :

Tempest: Pirate Action RPG (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone / iPad, v1.410, 416 Mo, iOS 9.0, HeroCraft Ltd.) passe de 7,99 € à 4,49 €. Après avoir conquis plus de 50 000 joueurs Steam, ce jeu d’aventure débarque sur mobile ! Devenez un pirate audacieux, écumez les mers à bord d’un navire surarmé, commercez et formez un équipage de grands flibustiers.



Vous aurez à votre disposition un vaste arsenal : canons, mortiers, lance-flammes et divers gréements.



Les + : Les graphismes

Le monde de la piraterie Télécharger Tempest: Pirate Action RPG à 4,49 €





Tormentum (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.5.2, 355 Mo, iOS 7.0, OhNoo Studio) passe de 5,49 € à 3,49 €. TORMENTUM est un jeu d'aventure point & click qui vous plongeras au cœur des ténèbres. Un héros sans nom se trouve à la frontière entre rêve et cauchemar. Il ne se souvient pas d'où il vient ni comment il s'appelle.



Traversant diverses contrées, il tente de découvrir la vérité sur le monde autour de lui, et sur lui-même.



Les + : Histoire prenante

C'est beau Télécharger Tormentum à 3,49 €





Shadowmatic (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v2.5, 394 Mo, iOS 8.0, TRIADA Studio) passe de 4,49 € à 2,29 €. Le super jeu de casse-tête Shadowmatic, récompensé par Apple avec un Apple Design Award en 2015 est en promotion temporaire !



Développé par TRIADA Studio, Shadowmatic propose de manipuler des objets abstraits afin de reconnaître des silhouettes concrètes dans leur ombre projetée au mur. Un jeu relaxant qui vous emmènera dans 9 pièces aux ambiances musicales et graphiques différentes.



Les + : Le concept du jeu Télécharger Shadowmatic à 2,29 €