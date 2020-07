Une boutique d’accessoires gaming pour la Gendarmerie française

Il y a 1 heure

Corentin Ruffin

Qu'elle est surprenante cette news... La Gendarmerie française vient de lancer sa propre boutique d'accessoires gaming dans laquelle on retrouve des sièges et des casques à l'effigie de la force armée française.

La Gendarmerie française lance une boutique gaming

Il faut le voir pour le croire, et pourtant, ce n'est pas une blague ! La Gendarmerie française vient de lancer officiellement une boutique en ligne dans laquelle elle vend des accessoires gaming.



Ainsi, sièges et casques pour jeux vidéo aux couleurs du GIGN et de la Garde républicaine sont disponibles à la vente dans la catégorie Futur Gendarme.



Par exemple, on peut retrouver un casque eSport GIGN à 45 euros, ou encore deux sièges gaming avec une version Elite à 220€ et une version Kids à 120€.



Le but de cette boutique ? "Accroître le rayonnement de la gendarmerie auprès de tous les publics et de promouvoir ses valeurs". Si cela vous intéresse, c'est à cette adresse que ça se passe !