Netflix signe sa plus gros production avec The Gray Man

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

1

Il va y avoir du nouveau du côté de Netflix avec l'annonce de l'arrivée d'une prochaine production sur la plateforme.



Rien de bien innovant, me direz-vous, sauf que l'on parle de la création la plus chère de l'histoire du service de streaming.



Portant le nom de The Gray Man, cette dernière prendra la forme d'un thriller d’espionnage avec Ryan Gosling et Chris Evans.

Netflix annonce sa production la plus chère

Se permettre d'afficher les noms de deux acteurs populaires que sont Ryan Gosling et Chris Evans en tête d'affiche laisse penser qu'un sacré chèque a été signé.



Et c'est ce que Netflix a fait avec l'annonce de son prochain thriller du nom de The Gray Man qui s'est permis un budget impressionnant de 200 millions de dollars.



Une telle somme qui propulse le film au niveau d'énormes super-productions hollywoodiennes. Pour le synopsis, il s'agit d'une adaptation du roman de l'auteur américain Mark Greaney qui suit “le duel mortel entre Gentry (Ryan Gosling), chassé à travers le globe par Lloyd Hansen (Chris Evans), un ancien collègue de Gentry à la CIA“.



Derrière la caméra, on retrouvera les frères Russo qui ont notamment réalisé Marvel Captain America et Avengers. Un nouveau pas pour le géant du streaming !

