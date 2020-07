One Line Coloring : un jeu de puzzle dynamique en approche

Corentin Ruffin

Les jeux de puzzle ont la cote sur nos téléphones, de nombreux studios décident d'emprunter cette voie pour proposer leur création avec ce fameux genre très vaste. Chaque semaine, nous voyons de nouveaux titres passés sur l'App Store, certains réussissant à se démarquer face à la rude concurrence.



Prochainement, un titre pourrait réussir à s'imposer dans la catégorie, puisque très prometteur. Son nom ? One Line Coloring (v1.0, 74 Mo, iOS 9.0) du studio MYTHICOWL.



Le concept est simple puisqu'on parle de coloriage à réaliser en connectant des points. La bande-annonce :

One Line Coloring : des puzzles et du coloriage

One Line Coloring est un jeu de réflexion dynamique sur la création de formes vivantes qui composent et se plient en de superbes dioramas à thème. One Line Coloring propose une expérience relaxante et créative élaborée autour de lignes qui découvrent des objets charmants. Inspiré par le jeu classique de papier-crayon de liaison de points, One Line Coloring donne aux joueurs l'impression de dessiner l'objet tout entier, ligne par ligne.

Vous l'aurez compris, on parle d'un jeu de puzzles qui se concentre sur la relaxation en offrant la possibilité aux joueurs de colorier des formes en reliant différents points.



On y retrouvera plus de 100 modèles créés à la main avec un côté artistique qui détendra le joueur après une grosse journée de travail.



Sortie prévue le 21 août au prix de 3,49€ !

