5G : l’iPhone 12 compatible avec Sub-6GHz et mmWave, pas l’iPhone 12S

Il y a 4 heures (Màj il y a 1 heure)

Corentin Ruffin

2

En septembre, si tout va bien, nous allons faire connaissance avec la nouvelle gamme d'iPhone 2020 de la Pomme. Les iPhone 12 et iPhone 12 Pro, outre le changement de design et les améliorations des composants, seront compatibles avec la nouvelle norme de réseau mobile.



Bien que la 5G ne soit encore qu'en phase de démarrage dans le monde entier, il est rassurant pour les investisseurs et pour les clients de pouvoir profiter de la technologie dans des endroits couverts et d'être prêt pour un lancement à plus grande échelle.



Aujourd'hui, nous apprenons que la gamme d'iPhone 2020 devrait prendre en charge les réseaux sous-6 GHz et mmWave, qui sont deux technologies 5G différentes que les opérateurs déploient. Une bonne nouvelle car il était parfois annoncé que les ondes millimétriques seraient réservées aux iPhone 12 Pro.

L'iPhone 12 devrait prendre en charge les technologies Sub-6GHz et mmWave, mais pas sur l’iPhone 12S

mmWave, la technologie 5G la plus rapide (mais la plus chère à produire), sera utilisée dans les zones urbaines denses comme les grandes villes, tandis que les réseaux sub-6 GHz se réservent à de plus petites zones.



Selon DigiTimes, Apple devrait proposer une compatibilité avec les deux technologies au lancement de la gamme 2020 d'iPhone. Seulement, la Pomme pourrait revoir sa stratégie en 2021 pour ne proposer qu'une compatibilité une seule bande 5G, selon le marché. Les iPhone 12S seraient ainsi moins polyvalents.



Ainsi, elle optimiserait ses prix de production tout en contentant les consommateurs :

La série d'iPhones 2020 d'Apple fonctionnera à la fois sur les réseaux 5G Sub-6GHz et à ondes millimétriques, mais envisage de présenter ses iPhones prenant en charge mmWave ou sous-6 GHz pour des marchés spécifiques l'année prochaine, selon des sources du secteur à Taïwan.



Source