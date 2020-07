La 4K HDR débarque dans YouTube sur iOS 14

Il y a 4 heures

Julien Russo

8

Si la version ordinateur de YouTube possède déjà le 2160p avec le HDR depuis pas mal de temps, cette qualité vidéo n’était pas encore disponible sur iPhone et iPad. D’après notre confrère iGeneration, YouTube propose enfin la 4K HDR avec iOS 14 et iPadOS 14.

YouTube en 4K

Il y a moins d’un mois nous avons appris que YouTube proposerait la 4K HDR pour tous les utilisateurs d’Apple TV compatible et qui auront installé tvOS 14.

Aujourd’hui, plusieurs utilisateurs qui ont installé la bêta d’iOS 14 ont remarqué que le service de vidéo en ligne proposait le 2160p HDR dans la liste des choix de qualité. Une évolution remarqué à la fois sur iPhone, comme sur iPad. Cependant, il y a un détail important, ce ne sont pour l’instant que les appareils en iOS/iPadOS 14 bêta qui peuvent sélectionner cette qualité d’image !

Avec exactement la même vidéo, le 2160p HDR n’apparaît pas avec un appareil sous iOS 13.

Pour l’instant du côté de YouTube c’est silence radio, la filiale de Google n’a fait aucune communication officielle, ce qui laisse penser la probabilité que cette nouvelle fonctionnalité soit toujours en période d’expérimentation.

Comme d’habitude, vous pouvez sélectionner manuellement la qualité souhaité et suivant votre débit descendant, le 2160p HDR pourra devenir votre qualité par défaut au lancement de la vidéo.

Nous aurons certainement plus d’informations à venir. Pour rappel, le service de vidéo en ligne a lancé le 2160p HDR à 60 i/s le 27 mars 2015. Aujourd’hui, il existe une multitude de vidéos qui proposent cette qualité !

