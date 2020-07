Interloper : jeu de tir spatial pour le 30 juillet

Il y a 1 heure (Màj il y a 35 min)

Corentin Ruffin

Réagir

La semaine prochaine, l'App Store accueillera un nouveau jeu de tir spatial intense du nom de Interloper et, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est prometteur.



Avec une vue au sein du cockpit, le jeu s'inspire des classiques X-Wing vs. Tie Fighter et Wing Commander, tout en apportant un élan de modernité.



La bande-annonce :

Interloper : duels dans l'espace

Volez comme vous ne l'avez jamais volé auparavant sur iPhone et iPad avec six degrés de liberté. Jouez à votre guise en mode portrait ou paysage.

Après des mois et des mois de bêta, le moment est enfin venu pour Interloper de se lancer dans le monde entier sur l'App Store. Le but est simple : vous voilà lancé dans l'espace, au travers de champs d'astéroïdes et vous devez combattre des vagues d'ennemis et survivre pendant un certain temps.



Bien sûr, si vous réussissez, vous aurez le droit à une nouvelle zone, avec un nouveau temps à tenir et des ennemis encore plus forts. À chaque round réussi, vous pouvez choisir d'arrêter, mais de garder les objets que vous avez remportés ou alors continuer et prendre le risque de tout perdre.



Car oui, votre vaisseau sera personnalisable avec des armes et des gadgets différents. Le jeu sera disponible le 30 juillet au prix de 6,99€.

Télécharger le jeu Interloper