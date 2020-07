Apple cesse de signer iOS 13.5.1 et 12.4.7, downgrade impossible

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

Comme à son habitude, Apple a cessé de signer plusieurs versions de ses systèmes d’exploitation mobile. Cette fois c’est iOS 13.5.1, iPadOS 13.5.1 et iOS 12.4.7 pour les anciens appareils. Cela signifie que les utilisateurs ne peuvent plus rétrograder d'iOS 13.6 vers iOS 13.5.1 ou d’iOS 12.4.8 vers iOS 12.4.7. De même, toute mise à jour se fera vers le tout dernier firmware.



La semaine dernière, Apple avait publié iOS 13.6 pour tout le monde, apportant quelques nouveautés dont CarKey et des correctifs.

Un retour en arrière est assez courant pour les membres de la communauté du jailbreak et peut parfois également être utile pour les utilisateurs qui rencontrent des bogues importants après la mise à jour vers la dernière version d'iOS. Soit pour des soucis d’autonomie, soit pour des soucis de performances, même si cela reste rare.



Apple veut autant d'utilisateurs que possible sur la dernière version d'iOS pour des raisons de sécurité. Le plus souvent, cela garantit également que les utilisateurs bénéficient de l'expérience la plus stable actuellement disponible et qu’un maximum de clients peut utiliser les derniers services. Maintenant qu'Apple a cessé de signer iOS 13.5.1, cela signifie que personne ne peut rétrograder d'iOS 13.6 vers cette version via iTunes ou le Finder sur MacOS Catalina



iOS 13.5.1 a été publié en mai pour boucher la faille du jailbreak exploitée par Unc0ver..

À propos du jailbreak iOS 13.6

Les personnes ayant un iPhone « ancien » jailbreaké ne sont pas inquiétés puisque Checkra1n permet de débloquer iOS 13.6, mais ceux utilisant Unc0ver devront attendre une mise à jour car l’outil s’arrête actuellement à 13.5.

Comment restaurer vers une version spécifique d’iOS ?

Si vous voulez revenir à une version antérieure d’iOS ou d’iPadOS et que celle-ci est toujours signée par Apple, il suffit de se rendre sur le site https://ipsw.me et de chercher la correspondance entre son appareil et la version recherchée. Vérifiez bien le modèle puis utilisez iTunes pour lancer la restauration depuis votre PC ou Mac.



Pour rappel, sans signature, les utilisateurs ne peuvent plus télécharger ces versions à partir des serveurs Apple. Surtout, ils ne pourront plus activer le firmware lors de l’installation.