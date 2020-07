Freebox Pop : 50 000 abonnés en deux semaines

Corentin Ruffin

Les premiers chiffres doivent faire sourire Xavier Niel et son équipe : deux semaines après l'annonce et le lancement de la Freebox Pop, nouveau boîtier de l'opérateur, 50 000 abonnés auraient déjà adhéré à ce dernier.



C'est en tout cas ce que rapporte nos confrères de Bsmart, nouvelle chaîne business, qui ont eu l'opportunité de recevoir le patron de Free.

La Freebox Pop fait un beau démarrage

Le patron de Free, Xavier Niel, faisait la présentation de la nouvelle box de l'opérateur français le 7 juillet dernier. Baptisée Freebox Pop, cette dernière semble plaire aux clients puisqu'en seulement deux semaines, elle serait déjà chez 50 000 abonnés.



Un bien meilleur lancement que la Freebox Delta qui avait alors connu des problèmes de migration et recensait 100 000 abonnés en deux mois.



Il faut dire que la Pop est un peu plus abordable que sa grande soeur, ce qui amène un argument de vente non négligeable.