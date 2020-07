MacOS 11 Big Sur : la bêta 3 est disponible

Si vous constatez des nouveautés, n'hésitez pas à commenter cet article pour nous le signaler. Nous avons trouvé la nouvelle icône de batterie, celle d'Apple Music et un widget Photos. macOS 11 Big Sur est actuellement disponible pour les développeurs en bêta, avec une sortie officielle prévue cet automne. Une version bêta publique sera disponible plus tard ce mois-ci.

Les utilisateurs avec la bêta 1 ou 2 de macOS Big Sur 10.16 verront l’image d’installation complète de macOS Big Sur 11 bêta 3 dans le panneau de mise à jour du logiciel, plutôt qu’une image de mise à jour plus petite. Pour télécharger l’image de mise à jour, cliquez sur « Plus d’informations… » dans le panneau de mise à jour du logiciel.

Si les nouveautés ne se bousculent pas au portail, on constate tout de même une particularité :

Apple a publié la troisième bêta développeur d'iOS 14, d'iPadOS 14 et de macOS 11 Big Sur hier soir. Rien de bien dingue à se mettre sous la dent, mais toujours est-il que les versions s'enchaînent pour les différents systèmes d'exploitation, nous rapprochant toujours plus de la version finale.

