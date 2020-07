L'audience antitrust avec Tim Cook aurait été reportée

Lewis, une icône imposante des droits civiques, est décédé vendredi dernier. La présidente de la Chambre des communes, Nancy Pelosi, et le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, ont annoncé aujourd'hui que le regretté membre du Congrès resterait en état au Capitole des États-Unis après une cérémonie sur invitation uniquement lundi à 14 heures. Est. Bezos, Cook, Pichai et Zuckerberg devaient offrir leur témoignage à partir de midi.

CNBC vient de publier un nouvel article dans lequel on apprend, grâce aux différentes sources du média, que l'audience antitrust, impliquant Cook, le PDG d'Amazon Jeff Bezos, le PDG de Google Sundar Pichai et le PDG de Facebook Mark Zuckerberg, devrait être reportée. En effet, suite au décès de John Lewis, figure emblématique de la scène juridique, le comité judiciaire de la Chambre aurait décidé d'une nouvelle date pour ne pas entrer en conflit avec la cérémonie prévue.

