Twitter : le hack a donné accès aux messageries privées de personnalités

Il y a 6 heures (Màj il y a 6 heures)

Corentin Ruffin

La semaine dernière, dans la nuit de mercredi à jeudi, le réseau social Twitter a subi une grosse attaque durant laquelle des personnalités se sont mises à tweeter une arnaque au Bitcoin.



Au total, ce sont plus de 130 comptes Twitter qui ont été touchés par ce piratage, permettant aux auteurs d'empocher la belle somme de 103 358 euros avec 373 transactions.



Parmi les célébrités, on parle de Apple, Uber, Elon Musk, Barack Obama, Bill Gates, Jeff Bezos, Michael Bloomberg...

Le hack de Twitter a permis de fouiller les messageries privées

Seulement, il semblerait que ce hack soit allé encore plus loin puisque Twitter vient de dévoiler avec plus de détails sur l'étendue des dégâts.



Ainsi, sur les 130 comptes Twitter piratés, les petits malins ont eu accès aux messages privés de 36 comptes, avec tentatives d'utiliser la fonctionnalité « Télécharger vos données Twitter » sur une dizaine de comptes.



Les comptes certifiés semblent avoir été épargnés par les téléchargements de données et l'accès aux messages privés. Pire encore, cette attaque aurait été permise grâce à un ou plusieurs employés de la firme, comme le précise Vice.

Nous avons utilisé un représentant qui a littéralement fait tout le travail pour nous.

