Apple Music : Le nouvel album "Folklore" de Taylor Swift fait un record d'écoutes

Taylor Swift est l'une des plus grandes artistes pop de notre époque, elle a la chance d'être suivie par de nombreux fans dans le monde entier. À tel point, que son dernier album "Folklore" vient d'exploser les chiffres sur Apple Music et signe un nouveau record avec un nombre d'écoutes gigantesque.

Un succès sur Apple Music, mais aussi sur Spotify

Même si l'album était très attendu, on ne s'attendait pas à des statistiques aussi impressionnantes. D'après Deadline, Taylor Swift a réussi à réaliser un exploit sur Apple Music avec 35,47 millions d'écoutes de son nouvel album en 24 heures. Du côté de Spotify le chiffre est nettement plus important, puisqu'en une journée on comptabilise 79,4 millions d'écoutes. Selon Spotify, Taylor Swift vient de battre un record dans la catégorie des artistes féminines ! L'album Folklore a été écrit et interprété pendant le confinement aux États-Unis, il s'agit du huitième album studio de l'artiste.

Taylor Swift a d'ailleurs changé sa vision à propos des plateformes de streaming, c'était l'une des seules artistes qui refusaient catégoriquement que ses singles et albums se retrouvent sur Apple Music, Spotify, Deezer... La chanteuse a estimé pendant longtemps que ce genre de service dévalorisait la musique.

Il ne fait presque aucun doute qu'aujourd'hui Taylor Swift ne doit pas regretter son changement de position vis-à-vis du streaming.

folklore : les chansons

1 - the 1

2 - cardigan

3 - the last great american dynasty

4 - exile (feat. Bon Iver)

5 - my tears ricochet

6 - mirrorball

7 - seven

8 - august

9 - this is me trying

10 - illicit affairs

11 - invisible string

12 - mad woman

13 - epiphany

14 - betty

15 - peace

16 - hoax

