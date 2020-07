L'écran de l'iPhone 12 5,4 pouces en fuite avec une encoche

Il y a 2 heures

Medhi Naitmazi

Après la résolution de l'écran, voici la dalle elle-même du futur iPhone 12 d'entrée de gamme. Celui qui devrait permettre d'avoir un smartphone Apple plus petit et un prix plus agressif se dévoile en partie ce lundi.



En attendant le mois de septembre (voire octobre selon les rumeurs), il faudra compter sur les fuites pour se faire une idée du design de l'appareil. Cette fois, il s'agit de l'écran OLED.

Toujours une encoche sur l'iPhone 12 ?

Si Apple prépare bien quatre modèles dans la gamme iPhone 12, le plus attendu reste certainement l'iPhone 12 standard de 5,4 pouces. Ce dernier a été repéré sur le site de micro-blogging chinois Weibo. Les photos en fuite de l'iPhone 12 révèlent la conception avant du téléphone, montrant l'encoche large typique et une forme générale plus compacte. On dit que les prochains modèles d'iPhone 5G auront tous des bords plats, similaires aux modèles actuels d'iPad Pro.



L'iPhone 12 sera un produit compact pour les consommateurs qui préfèrent les petits téléphones. La rumeur veut que tous les modèles d'iPhone, y compris le modèle 5,4 pouces, seront équipés d'écrans OLED. La gamme comprendrait un iPhone 12 Max de 6,1 pouces, un iPhone 12 Pro de 6,1 pouces et un iPhone 12 Pro Max de 6,7 pouces.



Les quatre modèles d'iPhone 12 devraient être alimentés par le nouveau processeur Apple A14 Bionic associé à la prise en charge de la 5G. A priori, les iPhones 12 Pro sont livrés avec quatre caméras dans un module de forme carrée, dont le LIDAR. Ils devraient aussi bénéficier d'un écran 120 Hz, à moins qu'Apple ne le réserve à l'iPhone 12S Pro.



Les prix de l'iPhone 12 devraient commencer à 749$ aux États-Unis, ce qui est légèrement supérieur aux prix de départ de la série iPhone 11. Mais là aussi, les rumeurs se contredisent avec parfois un prix annoncé à 549$, mais en version 4G.

Vous en pensez quoi de cette encoche qui resterait sur les iPhone 12 ?



