Ministry of Broadcast : le jeu de plate-forme sur iOS en septembre

Il y a 52 min

Guillaume Gabriel

Réagir

En janvier dernier, un nouveau jeu au doux nom de Ministry of Broadcast faisait son arrivée sur PC, avant de rejoindre la belle bibliothèque de la Nintendo Switch en avril.



Avec ce dernier, les développeurs du studio PLAYISM emmenaient le joueur dans un jeu de plateforme "narratif et cinématographique" s'inspirant du roman "1984" de George Orwell, publié en 1984.



La belle nouvelle, c'est qu'une adaptation mobile verra le jour en septembre ! Voici la bande-annonce :

Ministry of Broadcast : quand 1984 inspire un jeu vidéo

Un pays séparé par Le Mur. Pour le traverser et rejoindre votre famille, vous devrez participer – et gagner – une émission de télé réalité diffusée par le Régime.

Ministry of Broadcast s'inspire donc du roman 1984 de George Orwell, qui décrit une Grande-Bretagne trente ans après une guerre nucléaire entre l'Est et l'Ouest où s'est instauré un régime de type totalitaire mixant celui de Staline et d'Hitler.



Seulement, les développeurs ont également fait appel au modernisme en y ajoutant des éléments d'émissions de télé-réalité. On parle donc d'un jeu solo de plateforme narratif cinématographique rempli d'humour noir. Aucun détail de prix n'est disponible pour le moment, mais le jeu sortira en septembre prochain !