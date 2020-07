Spotify lance les écoutes en groupe à distance en bêta (exclu abonnés Premium)

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

1

En ce moment, Spotify est à un bon rythme en ce qui concerne l'ajout des nouveautés. On apprenait ce matin que l'application disponible sur macOS pouvait désormais envoyer le son vers une Chromecast connectée sur le même réseau WiFi. On continue avec une nouveauté très attendue qui vient d'arriver en bêta !

Les sessions de groupes

On vous en avait parlé il y a quelques mois, Spotify a décidé de rendre ses utilisateurs plus sociables grâce à des playlists partagées que vous pouvez écouter à plusieurs à distance.

En effet, dans la nouvelle version bêta de Spotify sur iOS et Android, n'importe quel utilisateur qui possède l'abonnement Premium peut lancer une session d'écoute et envoyer un code d'invitation à d'autres abonnés Spotify Premium.

Chaque personne qui arrivera dans la session peut contrôler la musique en lecture et peut ajouter des musiques dans la file d'attente des morceaux à venir. L'objectif ici est de rapprocher des utilisateurs qui sont éloignés parfois à des centaines de kilomètres l'un de l'autre. De plus, cela permettra de partager avec des proches (en temps réel) des musiques que l'on apprécie.

Spotify insiste sur le fait que cette nouvelle fonctionnalité possède le statut "bêta" vous n'êtes donc pas à l'abri de bugs ou d'invitation qui échoue. Mais normalement tout devrait bien se passer puisque la plateforme de streaming travaille sur ce nouveau système depuis longtemps.

Pour démarrer une session de groupe, il vous suffit de vous rendre dans le menu "Spotify Connect" puis vous trouverez le bouton "Démarrer une session de groupe". L'application vous fournira en suite un code personnalisé pour chaque participant. Ils devront le saisir dans l'application Spotify pour rejoindre votre session de groupes. Vous serez ensuite notifié dès qu'un nouveau participant arrive.

Nous n'avons pour l'instant aucune date de disponibilité pour l'arrivée de cette fonction dans la version officielle, mais si on compare aux autres nouveautés présentes dans les bêtas précédentes, cela peut prendre parfois plusieurs mois avant que cela arrive dans l'application.

Si vous êtes abonné Spotify et que vous avez l'opportunité de tester l'écoute en groupe à distance avec des proches, n'hésitez pas à nous faire un retour en commentaire. Parce que dans l'équipe d'iPhoneSoft on est majoritairement Apple Music...



Télécharger l'app gratuite Spotify