Spotify dépasse les 300 millions d'utilisateurs (forte croissance)

Il y a 3 heures

Julien Russo

Spotify a publié aujourd'hui ses derniers résultats financiers et le service confirme une nouvelle fois sa position dominante sur le marché du streaming. La croissance est toujours plus importante et l'incertitude de la période de Covid-19 n'a pas impacté l'entreprise plus que ce qu'imaginaient plusieurs spécialistes.

300 millions d'utilisateurs actifs par mois

C'est avec une grande fierté que la première plateforme de streaming musical dans le monde a présenté aujourd'hui ses résultats trimestriels aux investisseurs.

L'entreprise a de quoi être satisfaite puisque tous les indicateurs sont aux verts et montre que la tonne d'innovations et nouveautés récurrentes paie puisque les résultats sont flagrants.

Spotify a dévoilé avoir désormais 300 millions d'utilisateurs qui se connectent à ses services tous les mois. Sur ce chiffre, il y en a 138 millions qui paient leurs abonnements les autres utilisent Spotify gratuitement. Dans ses résultats du deuxième trimestre de 2020, Spotify a expliqué :

Notre entreprise s'est bien comportée au deuxième trimestre et continue de fonctionner à un niveau élevé malgré l'incertitude persistante entourant la pandémie de COVID-19. En excluant l'impact des charges sociales liées à la hausse du cours de notre action au cours du deuxième trimestre, tous nos indicateurs clés auraient terminé au niveau ou en avance sur nos attentes. Notre position de liquidité et notre flux de trésorerie disponible restent solides et nous sommes encouragés par les tendances sous-jacentes de l'entreprise.

Si on compare ce résultat au T2 2019, Spotify affiche une croissance de 29% sur le nombre d'utilisateurs actif tous les mois. Une belle performance quand on sait que la concurrence est très agressive sur ce marché avec Apple Music, Amazon Music, Tidal ou encore Deezer en face.

Du côté du nombre d'abonnés payants, ils sont +27% par rapport à la même période l'année dernière. Une différence qui permet à Spotify d'engranger nettement plus de revenus, puisqu'on ne va pas se le cacher, un abonné qui n'est pas Premium ne rapporte quasiment rien...



Spotify a légèrement souffert de la période de Covid-19. Si cela reste un service numérique accessible depuis son domicile, beaucoup d'abonnés ont arrêté leur abonnement puisque nombreux l'utilisent sur le trajet A/R domicile > travail.

Mais Spotify rassure les investisseurs en affirmant que la situation est revenue à ce que le service de streaming connaissait avant la période de confinement.

Seul point faible déclaré par Spotify c'est en Amérique latine où le service a chuté de 6%. Les abonnés là-bas semblent se désintéresser progressivement du service suédois, mais Spotify compte bien reprendre les choses en main (à coup d'offre promotionnelle ?).

Des revenus publicitaires en chute libre

Pendant la période de Covid-19, les campagnes publicitaires ont été moins nombreuses sur Spotify, comme pour les autres services d'ailleurs... Une multitude de régies publicitaires ont vu les demandes de nouvelles publicités chuter à cause de la pandémie.

Les annonceurs ont préféré diminuer l'investissement comme les magasins étaient fermés et donc leurs produits moins accessibles.

Côté perte, si les chiffres sont bons, Spotify a enregistré une perte nette d'environ 356 millions d'euros, un résultat bien pire que ce que pensaient les analystes. Cela serait en partie dû aux charges sociales payées en Suède.

