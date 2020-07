Tim Cook, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg et Sundar Pichai devant la Commission antitrust, comment regarder en direct l'audience ?

Dans quelques heures Tim Cook, Sundar Pichai de Google, Mark Zuckerberg de Facebook et Jeff Bezos d'Amazon vont se présenter devant une audience antitrust visant à déterminer si leurs entreprises ont eu recours à des pratiques anticoncurrentielles.

Voici comment suivre l'audience

C'est enfin le grand jour. Après un report de l'audience de 48 heures, elle va finalement avoir lieu ce soir à 18h.

Aux États-Unis cet événement médiatique est couvert par plusieurs grandes chaines comme ABC, NBC, Fox News ou encore CBS, tous ont prévu de diffuser en direct une partie de l'audience et de faire des résumés récapitulatifs une fois que l'audience est terminée.

En France, aucune chaine de télévision n'a prévu de diffuser l'audience, mais vous pourrez la suivre sur la chaine YouTube House Judiciary.

Plusieurs applications d'informations relaieront également les nouvelles qui arriveront en temps réels, c'est le cas par exemple d'Apple News qui partagera le flux d'informations tel qu'il arrive. On imagine que d'autres grands médias proposeront aussi un suivi.

L'audience devra aider à déterminer si Apple, Google, Facebook et Amazon ont profité de leur position dominante sur les marchés où ils sont présents pour étouffer la concurrence. Chacune des entreprises a des affaires peu valorisantes qui ont été dénoncées par des concurrents.

L'avantage de cette audience c'est de permettre aux grands patrons de s'exprimer sur les affaires qui touchent leurs entreprises respectives. Du côté d'Apple c'est la commission de 30% sur l'App Store qui fera probablement le plus débat et du côté d'Amazon probablement le contrat avec Apple pour vendre les produits de la marque en excluant tous les revendeurs non agréés.



Cela fait depuis le début du mois de juillet que Tim Cook s'est préparé à répondre aux questions de la Commission antitrust de la Chambre des États-Unis. Le CEO d'Apple a revu les bases comme celles des conditions générales d'utilisation de l'App Store, la gestion des données personnelles dans la totalité des services d'Apple, les relations avec le gouvernement chinois ou encore l'affaire avec le FBI où Apple a refusé de déverrouiller les iPhone des terroristes ayant provoqué des attentats aux États-Unis.

Sur toutes ces thématiques, Tim Cook devra apporter des réponses.

Cette nuit le CEO d'Apple s'est exprimé dans une déclaration officielle d'ouverture. La totalité de ses déclarations a été mise en ligne et donne un aperçu de la position que va prendre Tim Cook tout à l'heure. Dans sa vision personnelle et de celle d'Apple, il est hors de question de réduire ou de supprimer la commission de 30% sur l'App Store.