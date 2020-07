iPhone 12 : Qualcomm et Prosser croient à une sortie en octobre

Il y a 4 heures (Màj il y a 3 heures)

Medhi Naitmazi

Réagir

Cela reste finalement la plus grande question : à quelle date sortira l’iPhone 12, ou plutôt à quelle date sortiront les quatre iPhone 12. Si Apple lance généralement ses nouveaux iPhone au mois de septembre, il y a déjà eu des décalages comme pour l’iPhone X par exemple.



Depuis plusieurs mois, les rumeurs et fuites se contredisent sur la date de sortie. Selon Qualcomm et Jon Prosser, les premiers iPhone 5G auront du retard.

Du retard pour l’iPhone 12

On ne parle pas de la date de présentation qui, d’après nos dernières informations, sera maintenue en septembre. Il s’agit vraiment de la date de commercialisation. Qualcomm qui a partagé ses prévisions pour le quatrième trimestre de l’année, parle du « retard du lancement d’un téléphone haut de gamme 5G ». Sans donner le nom d’Apple, il est évident que ce sont des iPhone 12 dont il est question. Qualcomm a signé un accord sur cinq ans avec Apple l’an dernier à la suite d’une longue bataille judiciaire. Cela a d’ailleurs permis à la firme américaine de réviser ses prévisions pour l’année à la hausse.



Pour le quatrième trimestre, bien que les chiffres annoncés par Qualcomm soient toujours au-dessus des attentes de Wall Street, Akash Palkhiwala, le directeur financier, explique que la production des modems (ce que Qualcomm fournit à Apple) aura « un léger retard ».

La pandémie de Covid-19 n’est certainement pas étrangère à tout cela, et le leaker Jon Prosser a également confirmé le décalage par un tweet mentionnant la sortie de l’iPhone 12 et de nouveaux iPad pour octobre 2020. Si ce n’est pas un gage de certitude, Prosser s’étant planté plusieurs fois récemment, cela contribue à l’établissement d’un calendrier clair et logique. On rappellera d’ailleurs que la firme à la pomme devrait tenir deux keynotes à la rentrée. Le premier le 8 septembre pour les iPhone 12, puis un second le 27 octobre pour les iPad et les éventuelles Apple Glass, les lunettes connectées.