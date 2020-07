T3 2020 : Apple publie ses résultats financiers

Hier à 22:39 (Màj hier à 23:20)

Julien Russo

La firme californienne vient de dévoiler les très attendus résultats du troisième trimestre fiscal de 2020, le second de l’année civile. Pendant cette période la pandémie Covid-19 a rendu les résultats financiers du trimestres particulièrement instable. Problème de réapprovisionnement des stocks, Apple Store fermé... Découvrez comment Apple a surmonté ce challenge !

Le chiffre d'affaires est en hausse sur le T3 2020

À la fin de chaque trimestre fiscal, Apple donne rendez-vous pour annoncer ses résultats financiers. C'est le moment idéal pour vendre du rêve aux investisseurs et faire décoller l'action AAPL. Comme nous sommes dans une période assez compliquée, Apple peut se permettre cette fois de décevoir les investisseurs, surtout que les prévisions ont été revues à la baisse pour mieux correspondre à la chute des ventes d'iPhone depuis début février. Les résultats dévoilés ce soir valent pour le mois de avril, mai et juin 2020.

Allons directement au vif du sujet ! Le chiffre d'affaires. Durant ces trois derniers mois, Apple a gagné 59,7 milliards de dollars ! Une somme en hausse de 11% par rapport à la même période de l'année dernière, Les ventes internationales représentent 60% du chiffre d'affaires des 3 derniers mois.

Le bénéfice net de ce chiffre d'affaires est de 11,25 milliards de dollars, soit une hausse incroyable de 12,05%.



Le chiffre d'affaires du T3 2020 est ventilé en plusieurs catégories :

On retrouve l' iPhone , qui est le revenu principal. Apple a gagné 26,41 milliards de dollars soit une hausse de 1,65% par rapport à l'année dernière sur la même période. À noter que la catégorie a bénéficié d'un fort soutient de l'iPhone SE 2 et de l'iPhone 11 qui se vendent particulièrement bien.

, qui est le revenu principal. Apple a gagné de dollars soit une hausse de par rapport à l'année dernière sur la même période. À noter que la catégorie a bénéficié d'un fort soutient de l'iPhone SE 2 et de l'iPhone 11 qui se vendent particulièrement bien. Arrive ensuite l 'iPad , Apple vient de renouveler son iPad Pro le 18 mars 2020, les premiers retours sont visibles dans le chiffre d'affaires de la gamme iPad, puisque le produit a fait un trimestre complet de présence. Apple gagne 6,58 milliards de dollars soit une hausse de 31,08%.

, Apple vient de renouveler son iPad Pro le 18 mars 2020, les premiers retours sont visibles dans le chiffre d'affaires de la gamme iPad, puisque le produit a fait un trimestre complet de présence. Apple gagne de dollars soit une hausse de Le Mac ! L'ordinateur d'Apple fait rapporter à la firme californienne la somme de 7,07 milliards de dollars soit une hausse de 21,65%.

! L'ordinateur d'Apple fait rapporter à la firme californienne la somme de de dollars soit une hausse de L'avant-dernière catégorie concerne l' Apple Watch et les accessoires , la catégorie où on ne sait jamais ce qui a rapporté ou non, car tout est mis dans le lot. Un manque de transparence qu'assume complètement Apple ! Cette catégorie de produits a rapporté 6,45 milliards de dollars soit une hausse de 16,64%

, la catégorie où on ne sait jamais ce qui a rapporté ou non, car tout est mis dans le lot. Un manque de transparence qu'assume complètement Apple ! Cette catégorie de produits a rapporté de dollars soit une hausse de Pour finir, les services ! La catégorie en plein BOOM depuis ces dernières années. Depuis l'arrivée d'Apple TV+ et Apple Arcade, la catégorie est devenue plus puissante et importante dans les résultats trimestriels. Les services rapportent quand même 13,15 milliards de dollars soit une hausse de 14,83%.

Des résultats à un niveau auquel personne ne s'attendait. Le fait incroyable c'est qu'avec tous les Apple Store fermés, Apple arrive à mieux. Une chose est sûre, beaucoup d'entreprises high-tech rêveraient d'avoir ces résultats financiers, même sur une année complète.

Tim Cook s'est exprimé dans le rapport financier :

Le trimestre record d'Apple en juin a été alimenté par une croissance à deux chiffres des produits et services et par une croissance dans chacun de nos segments géographiques. En cette période d'incertitude, cette performance témoigne du rôle important que jouent nos produits dans la vie de nos clients et de l'innovation incessante d'Apple. C'est un moment difficile pour nos communautés, et, de la nouvelle initiative d'Apple pour l'équité raciale et la justice de 100 millions de dollars à un nouvel engagement à être neutre en carbone d'ici 2030, nous vivons le principe selon lequel ce que nous faisons et faisons devrait créer des opportunités et laisser le monde meilleur que nous l’avons trouvé.

Luca Mestri le directeur financier d'Apple a déclaré :

Notre performance du trimestre de juin a clairement démontré la capacité d'Apple à innover et à exécuter pendant des périodes difficiles. Les résultats commerciaux records ont conduit notre base installée d'appareils actifs à un niveau record dans tous nos segments géographiques et toutes les principales catégories de produits. Nous avons augmenté le BPA de 18% et généré un flux de trésorerie d’exploitation de 16,3 milliards de dollars au cours du trimestre, un record pour le trimestre de juin pour les deux mesures.

Pour le T4 2020 : Une poursuite de la hausse ?

L'année 2020 s'annonce compliquée en ce qui concerne les ventes de produits Apple.

La firme de Cupertino doit malgré tout continuer à créer, innover et lancer de nouveaux produits. Elle a montré lors de ce second trimestre que ce n'est pas parce qu'il y a une crise sanitaire que tout doit se stopper. Nous avons vu pour l'instant une entreprise forte et résistante avec le lancement de l'iPad Pro 2020, du nouveau MacBook Air 2020 et surtout de l'iPhone SE 2.

Apple doit continuer comme cela et il ne fait aucun doute que cela sera bénéfique pour le T4 2020.