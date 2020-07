Apple officialise le retard des iPhone 12

Medhi Naitmazi

Après des dizaines de rumeurs et d’informations autour d’un éventuel retard de l’iPhone 12, Apple a confirmé la chose lors de l’appel téléphonique qui a suivi la publication des résultats financiers d’Apple pour le troisième trimestre fiscal, soit la période d’avril à juin 2020.

Apple dévoile une information sur l’iPhone 12

Contre toute attente, Luca Maestri, le directeur financier d’Apple, a donné une information sur les prochains iPhone à venir. Ceux qui sont censés inaugurer les premiers modems 5G de la marque arriveront « quelques semaines plus tard ». Sans parler d’iPhone 12, Maestri a fait l’analogie avec les iPhone 11 sortis en septembre 2019. Pour lui, les futurs modèles auront du retard à cause de l’approvisionnement des composants. On peut facilement imaginer qu’il s’agit surtout d’un problème lié au Covid-19 qui a chamboulé tous les plannings.



En revanche, il est fort possible que le keynote de septembre soit maintenu en virtuel, avec un lancement commercial pour le mois d’octobre, voire début novembre comme ce fut le cas pour l’iPhone X en 2017.

Cette rare information officielle confirme donc les difficultés des grandes entreprises à maintenir la sortie de leurs produits. Si Apple est impacté, d’autres le seront tout autant. On pense par exemple aux consoles next-gen de Sony et Microsoft, les PS5 et Xbox Series X, qui sont attendues pour la fin de l’année en grande quantité.

Pour mémoire, Apple doit sortir pas moins de quatre modèles d’iPhone 12 : un iPhone 12 de 5,4 pouces, un iPhone 12 Max de 6,1 pouces, un iPhone 12 Pro de 6,1 pouces et un iPhone 12 Pro Max de 6,7 pouces.



Tous seront équipés en dalle OLED, en puce A14 et en modem 5G. Mais les modèles Pro auront un triple capteur photo + Lidar, un écran OLED nouvelle génération, un rafraîchissement de l’écran 120 Hz, 6 Go de RAM (contre 4) et certainement quelques petits plus supplémentaires.



