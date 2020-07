L'Apple Watch 6 mesurera bien le taux d'oxygène dans le sang

L'Apple Watch Series 6 va bel et bien ajouter la surveillance de l'oxygène dans le sang à sa liste de fonctionnalités lors de son lancement plus tard cette année, selon un nouveau rapport de DigiTimes. Une information déjà parue il y a quelques mois.

Apple Watch 6 va améliorer ses capteurs de santé

La prochaine Apple Watch‌ 6 intègrera des biocapteurs capables de surveiller les conditions de sommeil, de détecter l'oxygène dans le sang et de mesurer la fréquence cardiaque, la fibrillation auriculaire, et incorporera également un accéléromètre et un gyroscope, permettant au nouvel appareil de continuer à être à la pointe de la catégorie des montres connectées.



Les sources du journal basé à Taïwan indiquent que la prochaine génération d'Apple Watch 2020 a connu un «développement sans heurts» grâce à une collaboration étroite entre Apple et la société taïwanaise ASE Technology, qui a obtenu d'importantes commandes de composants pour l'appareil.



Une fuite de code trouvée dans iOS 14 a précédemment suggéré qu'Apple travaillait sur une «Apple Watch» capable de détecter le taux d'oxygène dans le sang.



Sur la base du code découvert, Apple enverra des notifications lorsque les niveaux d'oxygène dans le sang chuteront en dessous d'un certain seuil, ce qui correspond à une saturation d'environ 95 à 100%. Une baisse du taux d'oxygène dans le sang peut suggérer un problème respiratoire ou cardiaque grave.

L'ECG de la série 4. © iPhoneSoft

Le code n'indiquait pas clairement si la fonctionnalité serait limitée aux nouveaux appareils ‌Apple Watch‌ Série 6 ou si elle proviendrait d'une mise à jour logicielle dans watchOS 7, mais le rapport d'aujourd'hui suggère qu'elle pourrait être exclusive à la Série 6. Une manière de la rendre "indispensable".



Une pratique courante chez les constructeurs et plus particulièrement Apple qui active certaines fonctions pourtant présentes par le passé. On se rappelle de la puce A12Z de l'iPad Pro 2020, mais aussi de la première Apple Watch qui, sortie en 2015, comportait déjà des capteurs cardiaques capables de surveiller les niveaux d'oxygène dans le sang d'après IFixit. Mais Apple ne les a jamais activés.



Apple rattrapera ainsi Fitbit, propriété de Google, qui propose déjà des fonctionnalités de surveillance de l'oxygène dans le sang dans certains de ses appareils portables.



Les modèles sport, acier et céramique de l'‌Apple Watch‌ 6 sont attendus pour le mois de septembre prochain avec un processeur plus véloce, une meilleure résistance à l'eau et une transmission sans fil améliorée pour des vitesses Wi-Fi et cellulaires plus rapides.



