Audi souhaiterait que tous ses modèles RS soient électriques

Il y a 3 heures

Guillaume Gabriel

Nouvelle stratégie à venir du côté d'Audi ? Bien que nous savons que le constructeur automobile souhaite accélérer sa présence au sein du marché des voitures électriques, il semblerait que l'allemand veut aller encore plus loin.



Selon Rolf Michl, responsable des ventes et du marketing d'Audi Sport, les futurs modèles Audi RS auront un groupe motopropulseur électrique dans le futur.

Audi veut que sa gamme sport soit électrique

Le responsable marketing d'Audi Sport a donc répondu à quelques questions posées d'Autocar sur les intentions de la marque et de son futur.



Le gros point évoqué concernait notamment la stratégie du constructeur avec l'électrique, sans pour autant précipiter les choses, puisque le but premier est "que les choses restent simples pour le client".



L'arrivée des moteurs électriques au sein des différents modèles se fera "étape par étape", alors qu'aujourd'hui, le groupe privilégie l'hybride.



Dans le futur, Audi offrira d'autres hybrides rechargeables, mais surtout des modèles RS entièrement électriques. De nouveaux véhicules qui pourraient pointer le bout de leur nez en 2023 sous la forme du RS4 et de l'E-Tron GT RS.



Selon l'homme, "les performances électrifiées peuvent être absolument émotionnelles" et on a déjà hâte de voir comment le constructeur va amener cela !



